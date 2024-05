“Marcha para Jesus” será para Jesus e não para desfile de políticos

Até 2012, a Marcha Para Jesus no Acre atraía mais de 20 mil pessoas, chegando a registrar um público de aproximadamente 35 mil participantes em um certo ano. Contudo, a marcha sofreu um declínio gradual, especialmente quando passou a ser utilizada como plataforma política para angariar votos.

Durante os anos eleitorais, a figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus, era ofuscada, pois o evento se tornava um reduto eleitoral dominado pelos políticos no poder. Este comportamento, considerado desrespeitoso por muitos, persistiu por um tempo.

Contudo, a partir do ano passado, líderes evangélicos da cidade decidiram retomar o propósito original do evento: abençoar a cidade, o estado e o país, sem levar em conta as diferenças político-partidárias. No último ano, pastores que organizam o evento optaram por resgatar a essência da Marcha Para Jesus, focando na bênção da cidade e na unidade, afastando as divisões políticas que desvirtuaram o evento nos anos anteriores.

“A religião é vista pelas pessoas comuns como verdadeira, pelos que se acham inteligentes como falsa, e pelos governantes como útil”. (Sêneca)

. Punir um promotor público que zela pela lei em qualquer município do interior do Acre onde reina a incompetência, o desperdício e supostas malversação do erário…

. Como diz o ex-jogador Neto em seu programa na BAND:

. “Tá de brincadeira, né?!

. Um promotor, na essência da palavra, não é aliado de prefeitos, vereadores ou políticos porque é o fiscal da lei; faz a defesa do patrimônio público, do bem comum, dos direitos difusos da sociedade.

. Portanto, meu caro, siga em frente!

. O que são direitos difusos e coletivos?

. Vai no google, Macunaíma!

. Se em um município não tiver uma denúncia contra qualquer gestor tem alguma coisa muito errada.

. A deputada federal Jéssica Sales, do MDB, se prepara para desembarcar em Cruzeiro do Sul.

. Nos bastidores começou o jogo sujo das pesquisas não registradas chamadas de “engana besta”.

. E custa caro aos cofres públicos!

. Aliás, muitas pesquisas são pagas com dinheiro público, inclusive as fraudulentas que circulam nos grupos de WhatsApp.

. Nada do que se vê no cenário político nesse momento é definitivo; tudo pode mudar da água para o vinho com um só discurso (ou decisão).

. O senador Márcio Bittar nas eleições municipais apoia candidatos próximos a ele independente se é do MDB, PP, União Brasil ou Republicanos… não importa a sigla.

. Em 2026, ele será candidato a cargo majoritário e não proporcional.

. A propalada fidelidade partidária, como dizia o Zé Leite, é bazófia, fanfarronada.

. Na política, cada um tem que cuidar do seu roçado!

. Bom dia!