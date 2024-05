Pesquisas falsas começam a circular em grupos de WhatsApp

Pesquisas enganosas começaram a ser distribuídas em grupos de WhatsApp, com o intuito de induzir eleitores ao erro e influenciar o resultado das eleições. Denúncia desta prática é feita por meio de indivíduos que foram pesquisados em municípios do interior e ficaram perplexos com a abordagem e as questões propostas pelos pesquisadores.

Em uma dessas pesquisas, por exemplo, o pesquisador questiona o eleitor sobre quem assumiria o controle da prefeitura se uma determinada candidata, que é médica, fosse eleita – se seria o pai dela, a mãe ou outra pessoa. Isso é um claro exemplo de difamação e desonestidade eleitoral. Em outra instância, o pesquisador elogia abertamente a gestão atual antes de perguntar sobre a candidata oficial, numa tentativa de melhorar sua imagem, dado que esta tem sido mal avaliada em pesquisas oficiais anteriores.

Geralmente, essas pesquisas são contratadas por gestores e pagas em dinheiro público vivo. De acordo com a legislação eleitoral, a partir de primeiro de janeiro, qualquer pesquisa só pode ser publicada se estiver devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral. As chamadas “pesquisas para consumo interno” são conduzidas por empresas que operam durante os períodos eleitorais.

. A política, principalmente na capital, está um caos; a única evidência mais verdadeira é a certeza de uma polarização entre o prefeito Tião Bocalom (PL) e o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB).

. Pelo visto, aquela conversa mole de que um é comunista e o outro capitalista caiu por terra.

. Enquanto isso, o programa asfalta Rio Branco avança nos bairros!

. Na verdade, na verdade, a eleição tem uma variante determinante que é a empatia do eleitor com o candidato.

. Quando acontece, dificilmente a tendência de voto é alterada.

. Depois de ver as manipulações e sacanagens, fica meio difícil de acreditar em pesquisas.

. Muitas vezes é um sumidouro de dinheiro público!

. O Macunaíma é como o prefeito Tião Bocalom:

. A melhor pesquisa é o que povo diz nas runas; coisa que arte Marcus Alexandre concorda.

. Ações do governo sendo ofuscadas por disputas eleitorais comezinhas.

. Essa o Macunaíma ouviu ontem:

. “O Senado atualmente, em relação ao passado, é um baixo clero”.

. Por que o Hamas não entrega logo os reféns israelenses para parar essa guerra em Gaza?

. Ainda tem alguém vivo?

. Perguntas difíceis!

. Por que Egito, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e outros países árabes não saem em defesa dos palestinos em Gaza?

. Acreanos se mobilizando em solidariedade ao povo gaúcho!

. O verão chegou, é hora de os prefeitos do interior começarem a trabalhar pra vê se rende alguma coisa no bisaco no dia da eleição.

. A ex-prefeita Leila Galvão construiu 54 escolas na zona rural de Brasiléia; que coisa hem?!

. Bom dia!