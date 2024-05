Bittar é o olho de boto

É DO FOLCLORE dos seringais se dizer que alguém que tem o poder do convencimento, é porque carrega um olho de boto no bolso; que é visto como tendo o poder de hipnotizar as pessoas. O senador Márcio Bittar (UB), deve ter um olho de boto. Saiu da última eleição para governador destroçado nas urnas, com míseros 3 mil votos. Conseguiu dominar por completo o então irascível prefeito Tião Bocalom (PL), que hoje não faz nada sem lhe consultar. O chama de “padrinho”. Ambos, idolatram o ex-presidente Bolsonaro, como uma divindade. Mas, como se diz no ditado, os extremistas de direita se entendem. O mais intrigante foi o Bittar dominar o governador Gladson Cameli, a ponto de fazer com que ele criasse uma secretaria, para satisfazer seu projeto político de levar Alysson Bestene (PP) para ser o vice de Bocalom. A articulação é do jogo político, mesmo a aliança Bittar-Gladson sendo um casamento de jacaré-açu com cobra-grande. Não vejo, pois, nada de ilegal, apenas estranho. Mas o fato é tão curioso, tão intrigante, e tão fora do esquadro ver o que se está vendo; que é vivendo e aprendendo nesse longo caminho político. É o boi voando no Acre.

APOIO CONSOLIDADO

GOSTE-SE ao não do senador Alan Rick (UB), no cenário de 2026 será um forte candidato a governador. Todos os números mostram isso. Só tem que deixar o sectarismo político de lado, porque a disputa de governo é plural, o voto da direita tem o mesmo valor da esquerda.

ASSIM FUNCIONA

NUMA disputa para vereador o boi dança, assim: se o candidato sentir que quem apoia para prefeito vai perder, pula do barco e pede votos só para ele. É a chamada Lei do Murici.

ELSON FARIAS

É o nome que desponta como favorito para a prefeitura de Jordão. Elson já foi prefeito duas vezes e saiu bem avaliado. Será candidato pelo PCdoB.

CHEGA SER CÔMICO

O GOVERNADOR Gladson Cameli argumenta a favor da criação de uma secretaria para dar de mimo ao médico pernambucano Fábio Rueda, que ele fará a interlocução do estado com o governo federal. O cômico é ser o Fábio terrivelmente bolsonarista. A não ser que o Gladson esteja rompendo com o governo do Lula.

EXTREMAMENTE ÉTICOS

OS deputados Edvaldo Magalhães (PCdo B), Emerson Jarude (NOVO), Tanízio de Sá (MDB) e Michelle Melo (PDT), foram extremamente éticos a votar contra essa anomalia política.

PODERIA SER TRANSPARENTE

SE o Gladson queria dar uma Secretaria de Estado ao médico Fábio Rueda (UB), para este abrir espaço para a indicação de Alysson Bestene (PP) de vice do prefeito Bocalom, poderia lhe nomear para uma pasta já existente, ficaria mais transparente e sério. E não rimar alho com bugalho.

UM REGISTRO

A VAN do ITERACRE que estava carregando pessoas para fazer a regularização eleitoral, estava a serviço do TRE-AC. Fica o registro para desconfigurar crime eleitoral.

VOTO DO ESTÔMAGO

UM dos membros do diretório do PP que votou para indicar o Alysson Bestene (PP) de vice do Tião Bocalom, me disse ontem na ALEAC, que não havia como ninguém ser contra. E, justificou: “todos têm negócios com o governo ou cargos de confiança no estado”. O estômago falou mais alto.

A CONVERSA É VOTO

NINGUÉM discute a honestidade e a competência do secretário Alysson Bestene (PP) para ser o vice do prefeito Tião Bocalom. O que se discute é o seu nome não ser popular, o que foi registrado nas pesquisas. Em termos de votos não vai somar nada à candidatura do Bocalom.

BAFO E CUSCUZ

OS DIRIGENTES do PSDB andavam cantando de galo de que só fariam aliança com o prefeito Tião Bocalom, se indicassem o vice da chapa. Não vão indicar e vão apoiar o Bocalom sem ter direito a nada. Ninguém senta numa cadeira que alguém possa mandar você se levantar, diz o ditado. E, o que cozinha com bafo é cuscuz.

NÃO ENTENDO

POR mais que matute, não entendo por qual motivo o governo continua com o contrato da Medtrauma, com os os órgãos de fiscalização apontando irregularidades. Num governo, uma pauta negativa se cisca para fora.

SAIU POR CIMA

DE toda essa confusão no PP, quem saiu por cima foi a deputada federal Socorro Neri (PP), porque ficou como vítima perante a opinião pública.

NÃO CONHEÇO

DURANTE os seus mandatos, não conheço nenhum parlamentar que tenha feito mais reivindicações para o Juruá – notadamente, na àrea de Saúde – que a deputado Jéssica Sales (MDB). Se não é atendida na maioria das vezes, é por ser de oposição.

FORA DE COGITAÇÃO

O PRESIDENTE do MDB, Flaviano Melo, não aceita nem discutir colocar o seu nome para vice na chapa do MDB. A sua saída da disputa de mandato, é definitiva, tem dito.

NOME DO MOMENTO

JOABE LIRA (UB) é o nome no qual está concentrado todo poderio de apoio dentro da PMRB, para lhe eleger. Será uma das campanhas mais poderosas para vereador dessa eleição. Comparável a de prefeito.

A MARINA É A MARINA

NÃO concordo com suas pautas radicais no meio ambiente, mas é tolice lhe atacar; porque se queira ou não, é uma das figuras mundiais mais representativas. Aparece em todas as listas de expoentes internacionais. Bobagem, pois, político que não é reconhecido além do quintal de sua casa, lhe atacar. A Marina é a Marina. Uma celebridade.

É DISPARADA

A DEPUTADA FEDERAL Socorro Neri (PP) é, disparada, um dos destaques da atual bancada de parlamentares federais do estado. Não ficou na mesmice de distribuir emendas, mas participou dos grandes debates nacionais.

FRASE MARCANTE

“Se barba garantisse sabedoria, bode seria profeta”. Ditado armênio.