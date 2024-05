Ampliação da vacina contra gripe não é válida para o Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ampliação da vacinação contra a gripe para pessoas com mais de 6 meses de idade não vale para estados e municípios da Região Norte. Segundo o Ministério da Saúde, nessa região, o programa de imunização começou em novembro do ano passado.

A secretaria municipal de saúde de Rio Branco confirmou a informação. As primeiras doses foram aplicadas no dia 13 de novembro do ano passado. Além de crianças com seis meses de idade, idosos e pessoas com comorbidade foram alvo da estratégia.

Ainda de acordo a Semsa, no início de abril, as unidades de saúde no município chegaram a ficar sem doses de vacinas. 3,8 mil vacinas venceram no dia 30 de março. O MS quer evitar o descarte de mais vacinas e ampliar os índices de pessoas imunizadas.

Nas demais regiões, caberá aos estados e municípios definir a faixa etária a ser imunizada a partir das doses disponíveis em estoque.