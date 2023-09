Cruzeiro do Sul tem feriado prolongado e órgãos públicos só abrem na segunda (2)

Agência bancárias e órgãos públicos municipais e estaduais de Cruzeiro do Sul não abrem nesta quarta-feira, 27, Dia Municipal da Marcha para Jesus. Nesta quinta-feira, 28, aniversário de 119 anos do município, também não haverá expediente nos órgãos públicos, nem na rede bancária.

A sexta-feira, 29, poderá ser “imprensada”. Desta forma, o expediente em órgãos públicos municipais só será retomado na segunda-feira, 2 de outubro.

O clima no município é de festa. Às 19 horas desta quarta, o prefeito Zequinha Lima abre o Festival da Farinha, que junto com a programação do aniversário do município, seguirá até domingo, 1° de outubro. O show desta quarta-feira é do Bonde do Forró, além da semifinal da escolha do rei e rainha do Festival da Farinha.

Apesar do feriado da Marcha para Jesus ser hoje, 27, o evento será realizado dentro do Festival da Farinha no sábado, 30, às 17 horas. O percurso será do Portal da Avenida Mâncio Lima até a Praça Orleir Cameli. A Marcha será encerrada com show da cantora gospel, Isadora Pompeo.