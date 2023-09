Após serem chamados de mentirosos, deputados do PSD evitam rebater Petecão

Os deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense, ambos do PSD, baixaram o tom dos discursos em relação a ontem quando criticaram o PSD e MDB a cerca de uma possível aliança em apoio a pré-candidatura de Marcus Alexandre. Os deputados afirmaram que não participaram das tratativas e das decisões tomadas acerca das eleições de 2024, demonstrando um certo descontentamento com o senador Sérgio Petecão e os “cabeças brancas” do Glorioso. A mudança de tom vem após Petecão chamar a dupla que atua na Aleac de mentirosos.

Nesta quarta-feira, 20, os deputados se manifestaram tentando por panos quentes na contenda do partido. “Eu acredito que quando se fala em lideranças, a divergência é salutar até por bom andamento dos trabalhos, inclusive se tratando do terceiro maior partido do Brasil, o PSD. O incomodo é por querer o melhor para o PSD por parte do senador, por parte dos deputados, então acredito que a divergência sempre vai acontecer dentro da legalidade e do respeito. Acredito que nós vamos logo conversar e a divergência vai acontecer ou agora, ou depois. E isso vai sempre engradecer o nosso partido porque eu vejo que se criou isso tudo, mas é pelo bem da população de Rio Branco”, disse Bregense.

Já Ribeiro, Ribeiro evitou rebater e afirmou que quer o bem do partido. “Queremos o bem do partido e do senador Petecão. As discussões internas do partido serão discutidas no momento oportuno. Nós queremos o melhor para Rio Branco”, frisou.