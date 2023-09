Deputados do PSD na Aleac demonstram incômodo com Petecão e o MDB

O deputado Pablo Bregense (PSD) disse nesta terça-feira (19) na tribuna da Assembleia Legislativa “que a soberba precede a queda” e que reitera as palavras ditas pelo colega deputado Eduardo Ribeiro sobre a estratégia política do PSD. O discurso do parlamentar ecoa como uma espécie de sinal de ruptura entre os aliados do parlamento estadual e o senador Sérgio Petecão (PSD), presidente da sigla no Acre.

“Estão achando que vamos a reboque”, disse, também criticando não ter sido chamado à reunião entre PSD e MDB ocorrida no último final de semana.

“Aqui não estamos visando projetos individuais, mas por projetos coletivos, que venham a engrandecer nosso partido”, disse, alertando que também não vai a reboque tanto nas questões do governo quanto no PSD.

“O caminho de algumas alianças é estranho. Às vezes me sinto fora e vejo meu companheiro (Eduardo Ribeiro) fora”, disse.

Em aparte, o colega Eduardo Ribeiro disse que o que começa errado termina errado e o que falta é discutir projetos e não nomes. “Que os nossos cabeças brancas não sejam cabeças duras”.

Antes da fala de Bregense, Ribeiro já havia falado de sua insatisfação sobre a reunião do MDB e PSD em que não foi convidado. “A reunião foi realizada pelo diretório estadual do PSD e o diretório municipal estranhamente sequer fez parte da Mesa”, disse, afirmando que mesmo assim estaria presente se pudesse.

“O que causa estranheza é dizer que havia indefinição de minha parte”, disse o parlamentar, afirmando que alguns “cabeças brancas” apostaram que ele não iria à reunião por medo de perder cargos no governo. “Minha postura sempre foi de bem para a sociedade acreana”, disse, relatando que apesar de compor a base do governo, apresentou projetos contra determinadas demandas do Palácio Rio Branco, como a “carona imoral” da Secretaria de Educação.

“Não houve respeito de construção de aliança no MDB e não está havendo no PSD”, disse, rechaçando temor ao governo. “Debaixo de tenda amarela ou azul, se o espetáculo desagradou, não venham culpar a plateia”.