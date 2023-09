Quase 70% dos acreanos usam Pix

Nada menos que 69% da população adulta do Acre já realizou transação via Pix. De acordo com o relatório divulga na segunda semana de setembro pelo Banco Central, cada acreano realiza média de 20 transações Pix ao mês, segundo os dados relativos a novembro de 202 a dezembro de 2022.

Em vinte unidades da Federação, o percentual de adultos usuários do Pix é superior a 70%, com destaque para o estado de Roraima e o Distrito Federal, que apresentam percentual superiora 90%. Mesmo entre os menores índices, nos estados do Maranhão e do Piauí,o percentual de adultos usuários do Pix ainda é acima de 60%.

A frequência de utilização do Pix é relevante em todas as regiões do Brasil. Se considerarmos apenas os indivíduos que já enviaram ou receberam um Pix, a região Norte se destaca, com 21 transações por pessoa, seguida pela região Nordeste, com média de dezenove transações por pessoa. Individualmente, Amazonas e Amapá são os estados com a maior quantidade de Pix por usuário nesse indicador, com 26 e 24 transações respectivamente.

O Pix tem amplo alcance na população adulta brasileira, sendo bastante utilizado em todas as regiões do país. Até dezembro de 2022, 133 milhões de pessoas físicas já tinham feito ou recebido pelo menos um Pix, o que equivale a 77% da população adulta.

O Pix teve rápida aceitação pela população brasileira. Tanto a quantidade de transações quanto o volume financeiro cresceram progressivamente desde seu lançamento. Em dezembro de 2022, considerando as transações liquidadas no SPI e fora dele,14 foram realizados 2,9 bilhões de Pix, crescimento de 1.900% em relação a dezembro de 2020, segundo mês de operação do Pix, o que demonstra a grande aceitação do Pix na sociedade e no ambiente de negócios brasileiros. Em relação ao volume transacionado, houve crescimento nominal de 914% em 24 meses, chegando a R$1,2 trilhão em dezembro de 2022.

As transferências e os pagamentos por meio do Pix são majoritariamente realizados por adultos na faixa dos 20 aos 39 anos. Entretanto, a proporção de transações de usuários com idade entre 30 e 39 anos caiu de 36%, em novembro de 2020, para 31% em dezembro de 2022.

Considerando todas as transações desde o lançamento do Pix até dezembro de 2022, quase 61% delas foram inferiores a R$100,00, o que mostra que o Pix tem sido utilizado principalmente para transferências de valores mais baixos. Quando consideradas transações cujos pagadores são apenas pessoas físicas, 93,1% dessas ordens são abaixo de R$200,00, o que reforça a natureza de baixo valor desse tipo de transação. Já considerando transações apenas entre pessoas jurídicas privadas, ainda há certa concentração na faixa até R$500,00, porém já se nota uma contribuição maior de transações de valor mais elevado: 18,6% das transações têm valor a partir de R$2.000,00.

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/relatorio_de_gestao_pix/relatorio_gestao_pix_2023.pdf