Socorro Neri acompanha exposição sobre novas tecnologias da educação na Câmara

A deputada federal Socorro Neri (PP-AC), também vice-presidente da Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ), acompanhou nesta terça-feira (7), a exposição “Novas Tecnologias da Educação”, no Espaço Mário Covas, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A parlamentar interagiu com os expositores e participou de atividades práticas. Socorro Neri aproveitou a ocasião para destacar a importância de investimentos em tecnologia para fortalecer o processo educacional, tornando-o mais acessível e eficaz para todos os estudantes.

“A tecnologia tem o potencial de transformar a forma como aprendemos e ensinamos, tornando a educação mais dinâmica e inclusiva”, afirmou à vice-presidente da FPeduQ durante sua visita à exposição. “É crucial que estejamos atentos às oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade”, conclui.

Iniciada nesta segunda-feira (6), a exposição seguirá aberta ao público aos parlamentares até a próxima sexta (10).

Sobre a FPeduQ

A Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ) tem como objetivo discutir no Congresso Nacional melhorias nos programas de acesso à educação, como Fies e Prouni, além da qualidade do ensino, inovação e tecnologia na educação, reforma tributária e outras pautas importantes.

O setor particular de ensino é responsável pela educação de mais de 15 milhões de brasileiros, dos quais 90% são das classes C, D e E. Além disso, é responsável por 77% dos alunos no ensino superior e 20% no ensino básico.

Presidida pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE), a Frente tem como vice-presidente na Câmara a deputada Socorro Neri (PP-AC). No Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) é o vice.