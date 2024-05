Em livro Whoopi Goldberg conta seu drama por vício em cocaína: ‘tomou conta de mim’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Whoopi Goldberg enfrentou um período desafiador de vício em drogas no início de sua trajetória em Hollywood. A atriz, que conquistou um Oscar, compartilhou suas experiências em seu livro recém-publicado, “Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me”. Goldberg descreve as festas luxuosas de Hollywood onde drogas eram oferecidas quase como cumprimentos ao chegar.

Primeiros anos em Hollywood

No auge de sua carreira inicial, Goldberg frequentava eventos onde era comum a distribuição gratuita de pílulas sedativas e cocaína. “Eu era convidada para festas onde era recebida na porta com uma tigela de pílulas da qual eu poderia escolher o que eu queria”, relata a atriz. Em adição, cocaína era disponibilizada em mesas e balcões de banheiros, um cenário que destacava a normalização do consumo de substâncias entre seu círculo social.

Consequências do vício

A relação casual de seu grupo com as drogas fez com que Goldberg inicialmente não percebesse os perigos da cocaína. Ela se viu como uma “viciada funcional” e essa fase durou cerca de um ano. No entanto, a atriz começou a perceber as consequências quando seu desempenho nos sets de filmagem começou a declinar. “Eu estava ficando desleixada”, confessou.

Momento de virada

A situação atingiu um ponto crítico quando, durante uma estadia em um hotel de luxo em Nova York, um amigo presenteou-a com cocaína em seu aniversário. Whoopi se viu sozinha, separando as drogas, até ser surpreendida por uma funcionária do hotel. O incidente que se seguiu fez com que a atriz se confrontasse no espelho, levando-a a uma profunda reflexão sobre o rumo de sua vida.

Decisão por uma mudança

O choque de se ver com o rosto coberto de pó branco foi um despertar para Goldberg. “Eu teria ficado tão envergonhada se minha mãe soubesse até que ponto a cocaína tinha tomado conta de mim… Eu sabia que teria que trocar de amigos e recusar convites, mas foi preciso fazer isso. Eu não queria morrer”, revelou. Esse momento foi decisivo para que Goldberg iniciasse uma nova fase, buscando superar seu vício.

Whoopi Goldberg agora fala abertamente sobre suas lutas passadas, esperando inspirar e alertar outros sobre os perigos do vício. Sua história é um lembrete poderoso de como até mesmo as personalidades mais brilhantes podem enfrentar desafios profundos, e como a superação é possível com as escolhas certas e mudanças necessárias.

