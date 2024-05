Após crítica, Davi Brito presta contas e posta valor de arrecadação; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito, grande campeão do BBB24, decidiu viajar ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o estado. Antes de seguir ao local, o ex-BBB avisou os internautas sobre a sua atitude, além de divulgar o seu pix para uma campanha de arrecadação, o que fez o baiano ser criticado na web.

Diante das críticas, Davi voltou às redes sociais, desta vez, para divulgar um print do valor arrecadado em sua campanha, além de afirmar que vai prestar contas do uso do dinheiro.

Para quem não acompanhou, Davi anunciou que viajaria ao RS para ajudar os gaúchos e, por meio das redes sociais, pediu que seus milhões de seguidores ajudassem com doações, dinheiro que seria enviado por meio de uma transação no pix pessoal do ex-BBB.

Críticas nas redes sociais

O fato de usar uma conta própria para arrecadar doações fez com que Davi se tornasse alvo de duras críticas nas redes sociais. “Não pode simplesmente jogar o pix para galera doar e pronto”, disparou um usuário das redes sociais, destacando que também precisaria haver uma prestação de contas sobre esses valores.

Davi mostra valor arrecadado

Horas após ter divulgado seu pix, o ex-BBB voltou a usar as redes sociais para compartilhar um print de sua conta bancária, assim, mostrando o valor exato que tinha recebido dos internautas até aquele momento: R$ 35.471,72.

Além disso, o baiano ainda expôs que a sua intenção é comprar água mineral para vítimas das regiões afetadas. “Vamos levar água mineral para o Rio Grande do Sul”, apontou Davi, pedindo que os fãs ajudassem o máximo que pudessem. “Logo, logo estarei postando tudo, comprando as águas direitinho, com nota fiscal”, disparou o ex-BBB.