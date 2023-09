Etanol fica mais vantajoso na maior parte do país

O preço médio do litro da gasolina fechou a primeira quinzena de setembro custando R$ 6,02, alta de 3,44% em relação a agosto. Essa é a maior média registrada em 2023 para o combustível. Com isso, o etanol ficou mais vantajoso na maior parte do território brasileiro.

Em agosto, valia mais a pena abastecer carros flex com etanol em oito estados e também no Distrito Federal – contra 15 unidades da federação mais o DF neste mês, inclusive o Acre, onde derivado da cana-de-açúcar está com preço médio de R$ 4,79.

Os dados acima integram levantamento da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, fornecido com exclusividade para a página UOL Carros.

No momento, o etanol é a melhor opção, do ponto de vista financeiro, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, mais o Distrito Federal.

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Bento de Abreu (SP), onde o litro sai por R$ 3,040. Já o álcool mais caro está em Tianguá (CE), vendido a R$ 5,290, em média.

Já a gasolina mais barata é localizada Jaguaruna (SC), com preço médio de R$ 5,230 – ante R$ 7,270 por litro em Conceição da Barra (ES), a cidade com o maior preço médio do País.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo.

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Situação no Acre

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,66

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

* Preços médios relativos à primeira quinzena de setembro de 2023.