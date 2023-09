Sem nome para suceder Bira, PT cogita ex-prefeito Júlio Barbosa como pré-candidato

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Xapuri realiza nesta quarta-feira, 13, a Plenária Municipal de 2023, no Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião, tendo a eleição municipal do ano que vem como pano de fundo, apesar de não haver previsão de lançamento de nomes como pré-candidatos.

De acordo com informações levantadas pelo ac24horas, o partido pretende reunir no evento MDB, PSD e PSOL. Lideranças estaduais destes partidos deverão marcar presença junto com os representantes municipais, alguns já anunciados como pré-candidatos, como é o caso do pastor Marcondes, do MDB.

A construção de uma chapa forte para o ano que vem, na tentativa de manter sob controle a última prefeitura petista do estado, após as expulsões de Jerry Correia, Fernanda Hassem e Isaac Lima, é o objetivo da agremiação, mas para isso existe um longo e difícil caminho a ser percorrido até a eleição.

Uma das principais dificuldades para o PT se manter no poder em Xapuri é a falta de nomes de peso para suceder Bira Vasconcelos, prefeito de três mandatos. As opções que têm sido aventadas na cidade como possíveis pré-candidaturas passam pela professora Fernanda Abreu, atual secretária de Educação, e pelo secretário de Infraestrutura, Josué Ferreira.

Dos dois, Fernanda é quem parece ter mais força, impulsionada pelo bom trabalho que vem desenvolvendo na pasta municipal da Educação há vários anos. Falta-lhe, porém, o traquejo político, que pode ser apontado também como fator negativo para Ferreira, que a exemplo da colega é um dos secretários com desenvoltura na atual gestão de Bira.

Contudo, segundo fonte bem situada no partido, o PT poderá lançar mão de uma solução caseira e muito conhecida como um dos possíveis pré-candidatos à eleição municipal de 2024: o ex-prefeito e atual presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Júlio Barbosa de Aquino.

Aquino, entretanto, enfrentaria oposição dentro do próprio partido, pois existem discordâncias internas relacionadas ao seu nome, de acordo com a fonte. Prefeito por dois mandatos seguidos, entre os anos de 1997 e 2004, Júlio oscilou entre uma excelente primeira gestão e uma segunda administração bastante contestada.

Por fim, a fonte ouvida pelo ac24horas disse que o atual prefeito e maior liderança do partido no município, Bira Vasconcelos, ainda vê como possível uma aliança com o deputado Manoel Moraes (PP), marido da atual vice-prefeita, Maria Auxiliadora, que acompanha o petista durante os últimos sete anos na gestão municipal.

Ocorre que, tendo saído altamente fortalecido das últimas eleições, quando se tornou o único deputado com base em Xapuri, e mais ainda ao assumir a liderança do governo na Aleac, recentemente, a cadeira de prefeito se tornou, mais do que nunca, a cereja do bolo de Moraes, que anunciará no próximo fim de semana o advogado Maxsuel Maia como pré-candidato.