Vereadores debatem o abandono da Praça da Revolução: “falta segurança e atrações”

Na manhã desta terça-feira (12) os deputados que compõem a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) se reuniram para discutir um tema de extrema relevância para os profissionais de enfermagem em todo o país: o piso nacional da categoria. Com a presença de parlamentares, representantes sindicais e profissionais de saúde, a reunião teve como objetivo principal analisar os impactos e as perspectivas relacionadas à implementação do piso nacional da enfermagem. Em 18 de abril de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um projeto de lei para viabilizar o pagamento do piso nacional da enfermagem. Em nível nacional, o Governo Federal aportou R$ 7,3 bilhões para possibilitar o pagamento aos profissionais da categoria. O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da...