Show de Nadson O Ferinha supera expectativa e atrai 50 mil pessoas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Festa do Trabalhador, com show do cantor Nadson O Ferinha em Cruzeiro do Sul, na noite dessa terça-feira, 30,superou a expectativa de púbico e atraiu cerca de 50 mil pessoas para a Praça Orleir Cameli.

Além de moradores do próprio município, pessoas de várias cidades vizinhas, da zona rural e vilas prestigiaram o evento promovido pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, governo do Estado e Associação Comercial.

Anúncios

Camila Souza, moradora da Vila São Pedro, se produziu para a noite ao lado do marido. “Vale a pena a gente se arrumar e vir porque é um show especial com o cantor do momento, o Ferinha “, conta ela.

O cantor disse que ficou feliz de conhecer o Acre e espalhar o arrocha para todo o Brasil. “É uma noite especial do Trabalhador e estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez. É uma grande responsabilidade cantar para essa multidão. E como eu falei nos status, o Acre é mais um Estado desbloqueado e espero que de muitos. Estou levando o arrocha pelo Brasil” , contou o artista.

O prefeito Zequinha Lima disse que a multidão só confirma a boa escolha pelo nome de Nadson O Ferinha. “Trouxemos em parceria com o governador Gladson Cameli, o que há de melhor no momento no arrocha. Os trabalhadores, as famílias estão felizes com o Nadson Ferinha e os demais shows e o público superou nossa expectativa. Isso nos motiva a seguir com muito trabalho”, pontuou o prefeito.

Mais um cantor é anunciado

E para deixar a noite ainda mais animada, o prefeito Zequinha Lima anunciou para a multidão, uma nova atração musical para o Festival da Farinha, que será realizado de 28 a 31 de agosto em Cruzeiro do Sul.

Biguinho Sensação vai agitar a última noite do festival da farinha com muito arrocha e sofrência. “Quero confirmar que estarei aí em Cruzeiro do Sul no 7° Festival da Farinha”, afirmou o cantor em um vídeo, agradecendo ao prefeito Zequinha Lima e ao governador Gladson Cameli.

O nome do cantor Pablo do Arrocha já havia sido anunciado pelo prefeito Zequinha Lima durante o Carnaval. Agora Biguinho completa o elenco do Festival.

“É mais uma parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado para garantir entretenimento para a população. O Pablo vai abrir o Festival da Farinha, no dia 28 de agosto e o Biguinho fecha a festa porque a população merece”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

O governador Gladson Cameli esteve na Festa do Trabalhador na Praça Orleir Cameli. Andou, cumprimentou as pessoas e tirou fotografias. Mas não subiu no palco principal, permanecendo no Coreto, onde assistiu aos shows.

Com mais sete atrações além do show principal, a Festa do Trabalhador só acabou às 3 horas da madrugada.