Denúncia de assédio sexual causa protesto de acadêmicos de História na Ufac

As denúncias de um suposto assédio moral, importunação sexual e ameaças que estariam ocorrendo desde 2020 por um acadêmico do curso de História na Universidade Federal do Acre (UFAC) vem gerando revolta entre colegas de curso na instituição. Tanto que na tarde desta quarta-feira, 6, alunos realizaram uma manifestação pedindo o jubilamento do acusado.

Em virtude do episódio, o Centro Acadêmico Pedro Martinello, do curso de Bacharelado em História, divulgou uma nota denunciando e repudiando as denúncias. Segundo a nota, a reitoria da instituição foi avisada sobre o caso, porém, não tomou nenhuma decisão cabível.

Ciente do caso, a coordenação também não tomou providências, sendo que o assediador teria, supostamente, feito ameaças e assédios contra as servidoras da coordenação do curso.

Em nota divulgada pela Reitoria da Ufac, a instituição esclareceu que, em relação ao caso de aluno acusado de assédio e ameaças contra alunos e servidores da universidade, assim que a denúncia chegou ao gabinete, foram tomadas estas medidas: suspensão imediata do aluno e instauração de inquérito disciplinar.

Além disso, a reitoria também destacou que essa semana a suspensão do acadêmico foi renovada e o Conselho Universitário (Consu) será convocado para deliberar sobre a possibilidade do desligamento definitivo do discente. “O caso foi relatado em comunicado da Coordenação do curso de História (bacharelado), o qual trata de eventos ocorridos em 26 de julho, no campus-sede, que resultaram em intervenção da Polícia Militar”, diz a nota.

A Reitoria reiterou ainda que adotou as medidas regimentais cabíveis contra a suposta conduta incompatível com a convivência acadêmica e que o processo está em andamento até que se tenha a emissão do parecer da comissão de inquérito disciplinar, responsável por apurar os fatos.