Gêmeas siamesas de acreana que compartilham coração nascem em Brasília

Nasceram na manhã desta sexta-feira, 3, às 7h46, no Hospital Materno Infantil (HMI) de Brasília, as gêmeas siamesas Aylla Sophia e Allana Rhianna, filhas do casal Alice Fernandes Brito Silva, de 18 anos, e Adriano Silva Fernandes, de 22 anos.

A informação foi dada ao ac24horas pelo pai, Adriano, que disse que Alice está passando bem após o parto. Contudo, a informação que eles receberam dos médicos é de que a chance de sobrevida das pequenas é mínimo.

“Eles [os médicos] disseram que se elas tivessem uma boa reação ao nascerem iriam para a incubadora. Caso não ficariam com a gente, e estão aqui com a gente, mas estão bem coradas e bem, até o momento”, disse o pai.

As irmãs compartilham o mesmo coração e outros órgãos em um caso considerado muito raro pela medicina. Elas nasceram por meio de parto cesariano, pesando 1,8 kg cada uma e, como informou Adriano, não estão em incubadora.

Alice viajou para Brasília no último dia 25 de abril, junto com sua mãe, após conseguir vaga na capital federal por meio do serviço de Atendimento Fora do Domicílio (TFD). Adriano seguiu alguns dias depois.

O drama da família de agricultores de Brasiléia chegou ao conhecimento público após o ac24horas divulgar reportagem a respeito do caso. O casal aguardava a disponibilidade de uma vaga para a complexidade da situação de Alice, o que aconteceu no mesmo dia da publicação.