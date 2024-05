Síndico é acusado de fechar rua com muro no Manoel Julião e caso vai parar na justiça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um muro construído por um síndico em um bloco do conjunto Manoel Julião virou caso de polícia. A denúncia é de que Luiz Carlos, o síndico, resolveu fechar uma rua de acesso sem autorização do poder público, impedindo o direito de ir e vir das pessoas.

A construção, que é apontada na denúncia como complemente irregular, fechou o acesso da Rua Marte até a Rua Aderbal Brasil.

Familiares de um idoso que possui um imóvel na rua há mais de trinta anos, foram surpreendidos ao tentarem visitar o imóvel e constatarem que a rua de acesso simplesmente foi fechada com um muro.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes denunciando a interceptação da passagem da rua pelo muro.

Além da Polícia Civil, o caso também já foi denunciado ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e ao Conselho Regional de Engenharia do Acre (Crea).

O questionamento é que, conforme os denunciantes, se trata de uma rua e não de um condomínio. “Já fui na prefeitura e no local é uma rua e não um condomínio, portanto, a construção do muro é ilegal”, diz André Carvalho, genro do idoso de 83 anos, proprietário do imóvel supostamente prejudicado.

O ac24horas procurou Luiz Carlos, que confirmou que um muro foi feito no local e alega que o motivo foi a segurança dos moradores. “Se lá é uma rua, por que a prefeitura se nega manter a iluminação pública e não mantém o pátio limpo? Ninguém está impedindo o direito de ir e vir de nenhum proprietário de imóveis daquele local. Está tendo muito arrombamento de garagem.

Estamos tendo problemas com morador de rua buscando lixo nas churrascarias e jogando lá no pátio, isso ninguém vê”, afirmou.

Na próxima segunda-feira, 6, os denunciantes irão ser recebidos no MPAC para formalizar a denúncia e pedir providências.