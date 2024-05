TCE-PA lança edital de concurso público com oferta de 50 vagas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) lançou o edital nº 01/2024 do seu mais novo concurso público para provimento de 45 vagas de nível superior, no cargo de Auditor de Controle Externo; e 5 vagas de ensino médio para o cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo. A banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições começam no dia 6 de maio de 2024 e terminam em 14 de junho de 2024, podendo ser realizadas no site pelos valores de R$ 95,00 (nível médio) e R$ 150,00 (nível superior), respectivamente. As provas ocorrerão nos dias 4 e 11 de agosto de 2024.

Anúncios

Serão contempladas no concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo as seguintes áreas, com formação de cadastro de reserva:

Área administrativa: Administração, Clínica Médica, Ciências de Dados, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Telecomunicação, Gestão Governamental, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Área de Fiscalização: Contabilidade, Ciências Atuariais, Direito, Engenharia Civil.

Área de Informática: Administrador de Banco de Dados, Analista de Sistemas, Analista de Segurança, Analista de Suporte e Webdesign.

Área de Comunicação: Jornalismo.

Área de Planejamento: Economia.

Serão realizadas prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para ambos os cargos; e Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos de nível superior.

A remuneração atual do cargo de Auditor de Controle Externo é de R$ 9.135,36 (incluindo vencimento básico e gratificação de nível superior) e o de Auxiliar de Controle Externo é de R$ 4.603,43. Os servidores efetivos recebem como benefícios auxílio-alimentação, adicional de tempo de serviço, caso tenha tempo de serviço público; adicional de qualificação, desde que detenha algum título de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e adicional por ações de treinamento; e abono por produtividade coletiva, parcela remuneratória de caráter eventual paga proporcionalmente ao alcance da meta individual e da meta coletiva.