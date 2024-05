Artista acreano Ueliton Santana participa de mostra no Sesc do Rio de Janeiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Acre está representado pelo artista Ueliton Santana na exposição Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro, a mais abrangente mostra dedicada exclusivamente à produção de artistas negros já realizada no país. Com abertura agendada para o dia 3 de maio, no Centro Cultural Sesc Quintandinha, em Petrópolis (RJ), a mostra parte da premissa de dar luz à centralidade do pensamento negro no campo das artes visuais brasileiras, em diferentes tempos e lugares.

Com curadoria assinada por Igor Simões, em parceria com Lorraine Mendes e Marcelo Campos, Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro apresentará ao público obras de cerca de 240 artistas negros de todos os Estados do Brasil, em diversas linguagens como pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações, produzidos entre o fim do século XVIII até o século XXI.

“O projeto Dos Brasis lançou um olhar aprofundado sobre a produção artística afro-brasileira e sua presença na construção da história da arte no Brasil. Um trabalho que contou com nossos analistas de cultura em todo o país, em um grande alinhamento nacional. A exposição Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro é a culminância desse processo e oferece ao público não só a oportunidade de conhecer a obra de artistas e intelectuais negros, com também de refletir sobre sua participação nos diversos contextos sociais”, explica o Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc, José Carlos Cirilo.

Trajetória – A ideia nasceu em 2018, um projeto de pesquisa fruto do desejo institucional do Sesc em conhecer, dar visibilidade e promover a produção afro-brasileira. Para sua

realização, foram convidados os curadores Hélio Menezes e Igor Simões. Em 2022, o projeto passa a ter a curadoria geral de Simões com os curadores adjuntos Marcelo Campos e Lorraine Mendes. A equipe curatorial pesquisou obras e documentos em ateliês, portfólios e coleções públicas e particulares, para oferecer ao público a oportunidade de conhecer um recorte da história da arte produzida pela população negra do Brasil e entender a centralidade do pensamento negro na arte brasileira.

Ueliton Santana

Ueliton Santana dos Santos nasceu em 25 de outubro de 1981, em Sena Madureira, com um ano veio morar em Rio Branco, aos cinco anos teve seu primeiro contato com o desenho, aos 16, entra para o curso de desenho artístico no centro Interescolar, aos 17, participa do curso de iniciação as artes no SESC, quando participa de alguns eventos dessa área.

Atualmente é Doutor em arte Contemporânea pela Universidade de Coimbra, tendo a CAPES como instituição de fomento. Mestre em Ciências pela UFRRJ, Especialista em Metodologia do Ensino da Arte, Graduação em Licenciatura em Artes Visuais, estudou Belas Artes em Cuzcu/Peru. Proferiu diversas palestras sobre artes visuais na maioria dos estados Brasileiros. Experiência em docência, já tendo ministrado diversos cursos sobre artes visuais; desenho, pintura, xilogravura, história da Arte e realizou exposições individuais e coletivas nas principais capitais Brasileiras com curadoria de Paulo Herkenhoff, Agnaldo Farias, Marcus Lontra e outros, além de expor em outros países. Já recebeu diversos prêmios na área de arte, é Docente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre na área de Artes.

Lista completa dos participantes em www.sesc.com.br/dosbrasis.

Serviço:

DOS BRASIS – ARTE E PENSAMENTO NEGRO

Site do projeto

Dos Brasis – Sesc

Abertura: 3 de maio de 2024

Período expositivo: 4 de maio de 2024 a 27 de outubro de 2024

Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados, das 10h às 17h.

Entrada gratuita.

Acesse a lista completa de artistas participantes