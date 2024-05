Mani Reggo, ex de Davi, mostra resultado de reforma em sua barraca de lanches

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O nome de Mani Reggo foi muito falado enquanto o “Big Brother Brasil 24” rolava, visto que a empreendedora era companheira de Davi, o campeão da edição. Agora, depois de algumas polêmicas envolvendo a relação do ex-casal, a realidade é diferente. Enquanto lida com a vida pessoal, ela resolveu também recomeçar no trabalho, dando uma repaginada na barraca em que vende lanches.

“Na pandemia eu deixei de vender por causa do isolamento social e aí surgiu a oportunidade de comprar essa barraca”, escreveu Mani em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

No conteúdo, a empreendedora mostra os bastidores da mudança que envolveu um arte feita em grafite nos muros de onde trabalha. “Tivemos a honra de transformar esse espaço e trazer uma nova atmosfera para esse lugar, a arte tem esse poder de transformar muitas histórias. Sejam bem-vindos a esse lindo recomeço da barraca da Mani”, escreveram os artistas responsáveis pela mudança, Muricy e Miu Monteiro.

O que aconteceu entre Mani e Davi?

A polêmica envolvendo o ex-casal começou quando o “BBB 24” terminou e o baiano deixou o confinamento. Fora da casa, ele afirmou que os dois estavam “namorando, no período de conhecimento, se conhecendo”. As declarações causaram estranheza para alguns fãs, que apontaram uma mudança de discurso do rapaz (antes usando o termo “esposa”). O campeão do reality show disse, então, que Mani “não soube respeitar” o momento que ele estava vivendo.