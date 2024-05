Sancionado reajuste de 4,62% a servidores do Poder Judiciário do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli sancionou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 3, decreto que concede reajuste salarial de 4,62% aos servidores do Poder Judiciário do Acre.

O impacto na folha de pagamento será de quase R$ 7 milhões e o reajuste não impacta nos salários dos magistrados do Acre, cujo seus vencimentos dependem de reajuste nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Conforme a tabela de vencimentos com a reajuste, o salário de um servidor do TJ, dependendo do cargo e da classe, varia de R$ 3,5 mil a R$ 10,4 mil.