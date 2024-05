Adolescente armado faz arrastão no Mercado Velho e é detido em perseguição da polícia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pelos Policiais Militares do Radio Patrulhamento Motorizado (RPM) do 3° Batalhão, na noite dessa quinta-feira, 2, após fazer um arrastão no Mercado Velho, no centro de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada e informada por um grupo de trabalhadores de limpeza, que havia um jovem possivelmente com uma bicicleta roubada e com uma arma de fogo fazendo arrastão no Mercado Velho.

De acordo com a polícia, o acusado havia acabado de realizar um arrastão no centro de Rio Branco e o crime foi registrado pelas câmeras de seguranças.

As imagens mostram o adolescente chegando na bicicleta. Ele deixa o veículo, escolhe os alvos e se aproxima de duas pessoas sentadas em uma mesa. Ele aponta a arma, recolhe os pertences da vítima e m sai como se estivesse atirando para cima. Vários clientes, ao perceberem a situação, correram com medo de serem roubados.

Imediatamente os militares iniciaram as buscas no local e avistou o criminoso em uma bicicleta em alta velocidade adentrando o Mercado Velho. Os Policiais tentaram interceptar o indivíduo, porém aconteceu uma colisão entre a moto e a bicicleta do suspeito, que abandonou o meio de transporte e saiu correndo com a arma de fogo no meio das barracas do mercado em direção a passarela.

O criminoso, durante a fuga, apontou a arma de fogo para a guarnição, e os Policiais reagiram efetuando alguns tiros. Ao perceber que poderia ser morto, o bandido soltou a sua arma e deitou-se no chão, sendo abordado.

Durante uma busca no sistema, foi constatado que o criminoso era menor de idade e já tinha várias passagens pela justiça.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos e posteriormente à Delegacia especializada.

