Casos de importunação sexual crescem 36% em um ano no Acre, mostram dados

Marcado para começar as 22 horas deste domingo, 3, por problemas nos equipamentos, o show do cantor Léo Magalhães, teve início à meia-noite na ExpoAcre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Léo Magalhães começou a apresentação com a música Locutor e em seguida Fala Comigo. "É um prazer imenso estar aqui com vocês, minhas fãs maravilhosas e cheirosas. Quero agradecer ao governador Gladson Cameli, Sebrae, Associação Comercial, prefeitura, e aos meus fãs, que vão sair mais apaixonadas do que quando chegaram", falou o cantor para a multidão que acompanhou a apresentação. Pessoas das mais variadas idades prestigiaram o show. Além do público de Cruzeiro do Sul, muita gente veio de cidades próximas como Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, além de Feijó e Tarauacá no Acre e Guajará no Amazonas....