Expoacre Juruá tem expectativa de público de 60 mil pessoas e movimentação de R$ 100 milhões

O governador Gladson Cameli abriu oficialmente a Expoacre Juruá 2023, na noite desta quarta-feira, 30, com expectativa de que 60 mil pessoas passem pela Feira até domingo, 30. É esperada uma movimentação de R$ 100 milhões durante as 5 noites do evento.

“Eu sou otimista e falo sim em faturamento de R$ 100 milhões na Expoacre Juruá. Muita gente se empenhou para isso e já é um sucesso. Os hotéis estão lotados e o comércio aquecido. Convido todos a virem”, chamou o governador, anunciado que o espaço será denominado Parque de Exposições governador Orleir Cameli.

A Expoacre é realizado em uma área de 71.791 metros quadrados, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, em um pouco mais de 7 hectares. Cerca de 300 expositores e empreendedores vendem de trator a churros no local.

A Feira é uma realização do governo do Estado e Sebrae, com parceria da prefeitura de Cruzeiro do Sul, e apoio das Federações das Indústrias e do Comércio e Associação Comercial do Alto Juruá.

“A Expoacre é o resultado da parceria entre o Governo ajuda o Sebrae, que fortalecem o empreendedorismo e melhoram o ambiente de negócios. Em cada espaço aqui tem a mão do Sebrae e do governo que se empenha em fortalecer a economia e a iniciativa privada”, citou o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira.

Além dos 4 shows nacionais, cavalgada e rodeio, a programação da Expoacre Juruá inclui luta de UFC, motocross, apresentação de fanfarra, corrida pedestre e outras atividades.

Luís Cunha, da Associação Comercial do Alto Juruá, agradeceu pela parceria para fazer o evento maior que cada ano. “A Expoacre é um termômetro da nossa economia. Se for bom para os empresários, será um bom segundo semestre e eles farão investimentos”, cita.

“É uma vitrine do Juruá. Um momento importante para Cruzeiro do Sul e os produtores”, destacou o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior.

“O governador está de parabéns pela realização dessa feira, que está maior e com mais atrações. Aqui ganham do grande ao pequeno comerciante”, citou o presidente da Aleac, deputado Luís Gonzaga.

“Os voos para Cruzeiro do Sul e hotéis estão lotados e muitos negócios são e serão feitos. E empresas poderão se instalar aqui”, pontuou o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Shows

A banda Barões da Pisadinha, se apresenta nesta primeira noite, 30. O cantor gospel Davi Sacer, dia 31. Já dia 1°, será a vez de Aldair Play Boy e cantor Leo Magalhães, fecha o evento em 3 de setembro, domingo.

A cada noite as atividades terão início às 18 horas, com término às 3 da manhã.

Rodeio

Cerca de 52 peões vão participar do Rodeio da Expoacre Juruá 2023, que será aberto na quinta-feira, 31, segue dia 1°, sexta-feira, com final sábado,2.

Na Arena de Rodeio, haverá ainda provas de 3 tambores e de Laço em dupla. Além de uma motocicleta, a premiação dos campeões das 3 modalidades, alcança R$ 36 mil.

Entre os inscritos, há peões de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Ipixuna no Amazonas e alguns de Rondônia.