Esposa do deputado Arlenilson Cunha é exonerada de cargo na Assistência Social

Logo após abrir oficialmente a Expoacre em Cruzeiro do Sul, na noite desta quarta-feira, 30, governador Gladson Cameli, viajou para São Paulo, de onde parte para Washington DC, nos Estados Unidos. Ele participará na sexta-feira, 1 e sábado, 2, do evento do Grupo de Líderes Empresariais, o Lide Brazil Development Forun, um ciclo de eventos internacionais com autoridades, empresários e investidores internacionais. Além de Cameli, vários outros governadores do Brasil vão ao evento, liderado pelo ex gestor de São Paulo, João Dória. Gladson apresentará um vídeo que mostra que o Acre é um Estado com 85% da floresta preservada, com aptidão para economia de baixo carbono, que tem incentivos fiscais, é parte do corredor Interoceânico, com potencialidades para o turismo, energia, telecomunicações e mobilidade. O vídeo é encerrado com a...