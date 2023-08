Petecão e Bocalom, a hora do adeus! 

O experiente deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) tem pautado o debate na Assembleia Legislativa, obrigando a base do governo a dançar conforme a música dele – que é oposição – e não do governo, que supostamente tem maioria na Casa do Povo. Magalhães criticou o governo em função de uma carona licitatória oriunda do estado do Maranhão, terra do ex-camarada, senador e ministro da Justiça, Flávio Dino. A SAE veio a público explicar detalhadamente os motivos da carona de R$ 24 milhões que acabou despencando para R$ 6 milhões. Vivesse em Atenas, na Grécia Clássica, Edvaldo estaria no panteão dos sofistas pela sua excelente oratória e retórica capaz de eletrizar os ouvintes. Aliás, a base do governo tem ficado eletrizada com ele, com exceção de um ou dois parlamentares....