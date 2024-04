Suspeita de ajudar ex-fugitivos acreanos de Mossoró é presa no Ceará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma mulher de 21 anos, suspeita de ter ajudado os ex-fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi presa nesta sexta-feira, 26, em Aquiraz, no Ceará, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado daquele estado.

Ela teve mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

A prisão é um desdobramento de operação policial realizada pela Polícia Federal (PF) em 22 de fevereiro, quando a Ficco-CE apreendeu 24 kg de maconha, uma pistola e munições em uma residência em Aquiraz, no litoral cearense.

Durante as investigações, a partir dos objetos apreendidos, foi confirmada a participação efetiva da mulher no grupo criminoso.

De acordo com a PF do Ceará, foi possível associá-la à fuga de Mossoró durante as investigações. Havia suspeitas de que os dois criminosos, então foragidos, estiveram no local.

Recapturados após 50 dias, os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), Deibson Cabral Nascimento, 33, e Rogério da Silva Mendonça, 35, voltaram para a mesma unidade prisional.

Eles foram recapturados no dia 4 de abril, em Marabá, no Pará.

Com informações do site Metrópoles.