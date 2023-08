Não vai dar um centavo, vai querer preservar seu CPF

Dizer na próxima eleição que é candidato a prefeito porque tem o apoio do governador Gladson Cameli, terá tanta validade para ajudar na campanha que uma nota de 300 reais. Com a Operação Ptolomeu no seu calcanhar, não esperam que coloque a máquina estatal para financiar campanhas de prefeitos. Vai querer preservar o seu CPF. E votos para dar não tem, as suas estupendas votações foram em cima do seu carisma, ser simpático ao povão, tudo muito pessoal, não tem poder de transferência. Já provou isso algumas vezes. Quem for o candidato a prefeito com o apoio do governo, esqueça isso, passe sebo nas canelas, e cai nos grotões se quiser se eleger. A não ser que queira embarcar por antecipação na balsa.

DA BOCA PARA FORA

Assistindo os valentes que depredaram ou como policiais assistiram impávidos a depredação das sedes do Legislativo, Judiciário e Executiva, tendo uma tremedeira, dizendo que amam a democracia, ao deporem na CPI que apura o caso, e nos depoimentos na justiça, mostra que a valentia para derrubar o governo do Lula era só da boca para fora.

SÓ DESCOBRIU, AGORA?

Pelo que se tem visto da fala do senador Márcio Bittar na CPI das ONGS – da qual é o relator – é que essas organizações tomaram de assalto a Amazônia, afirmação típica de um inimigo feroz do ambientalismo. Uma pergunta: era tão amigo do Bolsonaro, porque não acabou com a suposta dominação das ONGS?

NÃO SERÁ PIOR

Preço da gasolina disparando. Mais um ministério criado, chegando a 38. Centrão dando o tom no governo. É o país descendo a ladeira. Ainda assim, não creio que o governo Lula conseguirá ser pior que o governo Bolsonaro, é uma missão impossível.

GERANDO O DESEMPREGO

Gerar emprego que é bom, nada, o governo só é bom na distribuição de cargos de confiança aos políticos. Está em gestação o corte de funcionários terceirizados, que vai gerar uma legião de desempregados.

A CORDA TINHA QUE ARREBENTAR

A nomeação para cargos de confiança para atender os políticos, colaborou para que o governo Gladson anunciasse um corte profundo nos gastos do governo, com a demissão de funcionários terceirizados. A corda tinha que arrebentar do lado mais fraco.

MEIA BOCA

Esperava-se do deputado Emerson Jarude (NOVO), que repetisse na ALEAC a atuação incisiva quando foi vereador. O que fez até o momento, foi a oposição meia boca ao governo.

NÃO SE INVENTA A PÓLVORA

Numa prefeitura de um município pequeno, o gestor não tem que tentar inventar a pólvora, porque essa já foi inventada. Tem que fazer o básico, como está fazendo a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, ao colocar em execução uma frente que está asfaltando as ruas da cidade.

NÃO TEM FORÇA ELEITORAL

Por nunca votar unido, o movimento evangélico não tem força eleitoral para eleger no estado um governador. A vice-governadora Mailza Assis, se quer disputar com chance o governo, tem que ampliar apoio além desse seu mundo religioso. Alguém tem que colocar isso na sua cabeça. Amém?

SEM MUITO SENTIDO

Sem sentido, o pedido da PGR para a venda dos bens do governador Gladson, apreendidos na Operação Ptolomeu. Não é nem réu. Mas o pedido indica que a PGR vai lhe denunciar e pedir que se torne réu. Melhor para o Gladson, seria que o caso se resolvesse rápido, para não ficar carregando um fardo de dúvidas do seu futuro. Inclusive, eleitoral.

COMBINAR COM O CHEFE

O deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) está batendo o pé para que seu partido não entre no bloco de apoio ao Lula. Tem que reclamar para o chefe, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que negocia um ministério para o partido.

FORA DA POLÍTICA

A Dra. Vanda Milani poderia estar hoje num novo mandato de deputada federal, mas foi arregalar os olhos para o Senado, perdeu e ao que parece, abandonou a política. Ou não? Era um quadro muito qualificado.

PARA NÃO SAIR POR BAIXO

O deputado federal Ulysses Araujo (UB) deve analisar com cuidado extremo ser candidato a prefeito de Rio Branco. Uma coisa é uma candidatura a mandato proporcional (deputado) e outra é candidatura majoritária, como a de prefeito. Tem de estudar as pesquisas para não sair menor do que entrou na campanha.

NENHUM MOVIMENTO

Não se nota nenhum movimento da deputada federal Socorro Neri (PP) para a disputa da PMRB, no próximo ano. Está certa, pois ela vive um momento em que o seu mandato engrenou com boas pautas.

POP, MAS SEM VOTO

O deputado federal Alan Rick (UB) é o candidato a governador preferido em meio aos empresários do agronegócio. O problema é que a turma do agronegócio é pop, tem grana, mas não tem voto. Boi, milho e soja não votam.

FUTURO INCERTO

Ser o segundo mais votado para o governo na última eleição, mostrou que o Jorge Viana (PT) ainda é a maior liderança da oposição. Mas para manter ou aumentar o patamar, deveria estar fazendo política no estado, mas só passa por aqui para uma olhada na sua plantação de café.

APOIO MORAL

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), foi um dos principais articuladores da filiação de Marcus Alexandre, no MDB, para ser candidato à PMRB. O seu apoio na campanha será só moral, votos só tem em Cruzeiro do Sul. Os seus votos em Rio Branco não enchem uma cuia de tacacá.

BOM MANDATO

Experiente na formação de chapas em várias campanhas como poucos, o deputado Afonso Fernandes (PL) deveria ser visto com mais respeito pelo governo, se é que querem, na verdade, tornar o secretário Alysson Bestene (PP), um candidato competitivo para a PMRB.

TRATE DE GANHAR

O prefeito Bocalom mostrou ser desafinado tocando violão e cantando. Se fosse viver de música, passaria fome, ninguém iria lhe contratar. Mas é legal a sua descontração.

MATÉRIA NÃO FALTA

A produção da SECOM sobre os atos do governo Gladson, melhorou neste segundo mandato. Chega em volume grande no BLOG. O que é um ponto positivo para a secretaria Nayara. Se o material não é de todo aproveitado, a culpa não lhe cabe. A escolha é dos sites. O papel da SECOM é produzir.

DIA DE SÃO NUNCA

“Sabe quando vamos receber essa ajuda do governo? Dia de São Nunca, de tarde”. Comentário ontem de um presidente de clube, sobre a falta de quorum na ALEAC para votar o projeto que autoriza o governo a liberar recursos para os times profissionais.

NÃO CRIARIA EXPECTATIVA

A ALEAC deve votar hoje o projeto que autoriza o governo a liberar recursos para os clubes profissionais. Deve ser aprovado. Mas os presidentes de clubes não se alegrem, há mais de cinco anos que o Gladson promete ajudar os clubes e fica só na promessa. Ao que indica, o governo não é afeito a ajudar o esporte.

TIRAR O CHAPÉU

O governador que mais ajudou o esporte foi o Binho Marques. Na sua gestão o Acre chegou a ter time na Série C e por bem pouco não chegou à Série B. Hoje, até o estádio Arena da Floresta está fechado e não sedia um jogo há mais de três anos. Pena, o nosso maior estádio entregue às moscas.

FRASE MARCANTE

“O Brasil não é um país sério”. Frase do famoso estadista francês Charles de Gaulle.