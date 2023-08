Situação de estudantes da U:Verse é debatida em audiência pública na capital federal

Estamos caminhando célere para o final do ano, com o PP tendo dois candidatos a prefeito de Rio Branco. E sem uma solução. O problema não é ter duas candidaturas, mas o fato de que nenhum dos candidatos aceita fazer um movimento de desistência. O secretário Alysson Bestene (PP) joga com o trunfo de ser o candidato do governador Gladson e de ter a maioria do partido lhe apoiando. Mas tudo isso esbarra no fato de que o prefeito Tião Bocalom, por estar no mandato, se sente no direito de ter prioridade na sua candidatura. E não há meio legal de lhe tirar do jogo, ao não ser lhe expulsando ou lhe derrotando na convenção municipal, que deve acontecer em junho do próximo ano. Só que esperar até lá para...