Fluminense resiste a sufoco, bate Colo-Colo e abre vantagem na Libertadores

O Fluminense jogou mal e sofreu, mas venceu o Colo-Colo por 1 a 0 com um “gol achado” do zagueiro Manoel. O empate já seria de bom tamanho pelo que se viu em campo, e o resultado positivo na quarta rodada da Libertadores faz o Tricolor das Laranjeiras voltar do Chile ainda mais no lucro.

Mesmo dominado, o atual campeão conseguiu sair do Monumental David Arrelano ileso e foi letal. Acostumado a controlar a posse, o time comandado por Fernando Diniz foi encurralado e mal chegou ao gol adversário. Os visitantes tiveram casca, resistiram à pressão e chegaram à vitória em um raro lance que teve no ataque.

O Flu aumentou sua vantagem na liderança do Grupo A, agora com oito pontos. O Cerro Porteño é o segundo, com cinco, seguido em escadinha pelo Colo-Colo, com quatro, e pelo Alianza Lima, com três.

Os atuais campeões voltam a campo pela Libertadores na próxima quinta (16), quando recebe o Cerro Porteño no Maracanã. Já o próximo jogo do time comandado por Diniz será na segunda (13), contra o São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O Colo-Colo ditou o ritmo e não deixou o Flu jogar no primeiro tempo. O time da casa pressionou, assumiu o controle das ações e sufocou o adversário, que ficou acuado e basicamente se limitou a defender. Douglas Costa ainda sentiu dores na coxa e foi substituído na etapa inicial.

O time chileno teve intensidade e chegou com perigo, mas vacilou na pontaria. Foram mais de dez chutes nos primeiros 45 minutos, mas nem um sequer acertando o gol de Fábio — a única certa foi em lance de impedimento. Já o Flu chegou pouco ao ataque, e deu o primeira finalização na direção correta já nos acréscimos, com Lima, mas sem ângulo.

O Fluminense tentou reagir na volta do intervalo, mas durou pouco. O Tricolor das Laranjeiras chegou a equilibrar a posse para tentar frear o ímpeto adversário, só que não conseguiu sustentar a estratégia e voltou a sofrer.

O Colo-Colo insistiu, esbarrou na trave a acabou sendo vítima da máxima: ‘Quem não faz, toma’. Manoel desviou um chute de Marcelo e marcou em rara chegada do clube brasileiro ao ataque.

Gol e destaques

Primeira chance: No segundo minuto do jogo, o Colo-Colo cobrou um escanteio curto e Pizarro mandou para a área. Saldivia subiu mais alto que todos na área e Fabio saiu mal, mas o cabeceio saiu muito por cima do gol.

Para fora: Aos 19′, Zavala foi lançado pelo alto e venceu de Marcelo na disputa pela bola, deixando o lateral no chão. Ele invadiu a área e chutou forte, mas errou por muito a mira.

Fábio salva à queima roupa… mesmo impedido: Aos 35′, Wiemberg cruzou da esquerda, Zavala apareceu nas costas de Felipe Melo e desviou na pequena área. Fábio cresceu e fez a defesa, mas a jogada não valeu por posição irregular.

Gol perdido em novo impedimento: Aos 5′ do 2º tempo, Pizarro arrancou em contra-ataque e abriu para Zavala na área, que devolveu para o meio. Pizarro apareceu com espaço e bateu cruzado, mas Martinelli esticou o pé para salvar em cima da linha. Mesmo se a bola entrasse, o gol seria anulado porque a bandeirinha já estava levantada.

Trave e Ganso providencial: Aos 19′, Pizarro recebeu na entrada da área, calibrou o pé e carimbou o poste. Na sequência, Zavala recebeu livre pela direita e carregou o chute, mas foi bloqueado na última área por um carrinho do camisa 10 tricolor.

1×0: Aos 28′, Marcelo fica com a sobra após cobrança de escanteio e arrisca de fora da área. Manoel desvia com uma casquinha de cabeça no meio do caminho e manda para o fundo das redes.

Ficha técnica

Colo-Colo 0 x 1 Fluminense

Competição: 4ª rodada da Libertadores

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile

Data e horário: 9 de maio de 2024, às 21h

Árbitro: Wilmar Roldán

Assistentes: Alexander Gusmán e Richard Ortiz

VAR: Leonard Mosquera

Amarelos: Cano, Felipe Melo, Ganso, Fábio

Gol: Manoel, aos 28’/2ºT

Colo-Colo: Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón e Wiemberg; Vicente Pizarro, Pavez, Zavala, Palacios e Bolados; Damián Pizarro. Técnico: Jorge Almirón

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Douglas Costa (Alexander), Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz