Ferracre consolida mercado da construção e abre quinta loja com sorteio de motos

Empresa vai abrir quinta loja e fará sorteio de cinco motocicletas em dezembro

Prestes a completar 15 anos de existência, a Ferracre tem se consolidado como principal referência quando o assunto é construção ou reforma no estado do Acre. O empreendimento que iniciou comercializando somente material para serralheria no bairro Aviário, em Rio Branco, hoje tem uma estrutura completa para atender os clientes com uma infinidade de produtos e serviços disponíveis não só na Capital, mas para os 22 municípios acreanos.

A empresa nasceu em 2009, quando o proprietário, Francisco Telles Júnior, precisou fazer uma reforma em um posto de gasolina e se deparou com uma enorme dificuldade para comprar ferros. Com isso, lhe surgiu a ideia de abrir o novo empreendimento.

Quase duas décadas depois, a empresa já possui quatro endereços e nos próximos dias inaugura a quinta loja, localizada na rua Rio de Janeiro, bairro Dom Giocondo.

O aniversário de 15 anos de funcionamento será celebrado no próximo mês de dezembro e para comemorar, a Ferracre vai sortear 5 motocicletas Honda CG 0KM, uma para cada loja. O sorteio será no dia 20 de dezembro.

Para participar do sorteio, basta comprar acima de R$ 100 em qualquer loja Ferracre, preencher o cupom e colocar na urna.

“Focamos muito nos serralheiros, o nosso principal cliente, e vimos que eles estão em toda parte da cidade. Nem todos gostam de fazer pedido por telefone, a maioria prefere ir até a loja, com isso veio a ideia de abrir [filiais] em outros pontos da cidade”, destaca o fundador.

Atualmente, a Ferracre fabrica produtos de metal e comercializa todo o material necessário para construção, desde os mais simples até os mais complexos, delicados, detalhistas e refinados. No estoque, há todo tipo de material elétrico, cimento, telhas galvanizadas, vergalhão, perfil, metalon, bobina galvanizada, cantoneiras e muito mais.

A empresa oferece uma diversidade de ferros para construção, serralheria, tubos, barra chata, chapas, fabrica calhas, rufos e realiza todo serviço de corte e dobra e serviço de corte a plasma.

Somando o número dos quatro empreendimentos que já existem na capital acreana, há um total de 60 funcionários. Além de a Ferracre abrir mais uma loja, a marca contará com mais duas máquinas de corte e dobra de ferro, pronta para fazer perfil, calhas, rufos e outros serviços.

“Como diferencial das nossas lojas, temos a entrega mais rápida da cidade, excelente atendimento e a variedade de produtos. Para cativar ainda mais os clientes, sempre lançamos promoções, sorteios, brindes, visita às serralherias, obras”, destaca Telles.

A empresa já conta com as máquinas de corte e dobra de 3 metros, mas em breve chegará mais duas do mesmo modelo de máquina, só que com 6 metros, para atender ainda melhor as necessidades dos clientes. “Procuramos sempre oferecer produtos com qualidade e, acima de tudo, manter a satisfação dos nossos clientes”, afirmam.

A Ferracre se orgulha de oferecer uma rápida entrega a todos os clientes e mantém prazo e a pontualidade como marca positiva da empresa, assim como a elaboração execução e entrega dos produtos e serviços

Todos os ferros e aços trabalhados possuem alta qualidade, além de atuar em parceria com os serralheiros da cidade.

A agilidade no atendimento e rapidez na entrega conta com uma frota própria da empresa, que permite agilidade na obra do cliente, que tem à disposição calhas sob medida, corte e dobra sob medida, calandra, qualidade, durabilidade e eficiência na construção.

A loja pode ser encontrada nos endereços: Estrada do Aviário; Via Chico Mendes; Avenida Getúlio Vargas; Avenida Sobral e agora na Rua Rio de Janeiro. Também nas redes sociais (@ferracreac).