Projeto inédito no Acre mapeia cidade no Google Maps para ajudar turistas

Um experimento desbravador tem envolvido alunos, moradores e turistas na cidade de Mâncio Lima, situada no Vale do Juruá, interior do Acre. O intenso movimento de turistas e a falta de informações sobre lugares no município fez com que um grupo de estudantes, liderado pelo professor e biólogo Jeferson Dutra, passasse a mapear pontos importantes da cidade no Google Maps.

A ideia surgiu como parte de um projeto de extensão e agora tende a ser mantida. Além de mapeamentos, os alunos criaram páginas de divulgação de pontos turísticos, tutoriais e páginas de estudos online. Os alunos que fizeram parte do projeto são do primeiro ano do ensino médio da escola Antônio Oliveira Dantas, em Mâncio Lima.

A primeira parte do projeto já foi concluída e executada. “A gente conseguiu não só mapear, mas também pegar alguns pontos de turismo para fazer divulgação em Mâncio Lima. A ideia surgiu, principalmente, porque, como sou de Rodrigues Alves, quando vinha para cá, eu precisava almoçar ou procurar alguma pousada, ou lanchonete, e simplesmente não havia essas informações anexadas no Google, de bairro nenhum”, relata o professor idealizador do projeto.

Foi então que Dutra passou a ideia para os alunos. O professor tem vínculo com o Google oficial desde os 14 anos, quando começou a atuar como colaborador da plataforma.

“Através de um treinamento, fui o primeiro acreano a ser convidado pelo Google para visitar a sede. Fui ano passado, em Londres, e em 2024 vou novamente, em setembro, visitar a sede do Google em São Paulo”.

Segundo ele, o intuito desse trabalho (projeto de extensão) é dar um retorno prático utilizando a escola, uma ferramenta de educação, em prol da sociedade. “E tem ajudado muito. A gente já viu que tem mais de 2,5 mil visualizações em um único ponto. Não é um projeto que faz propaganda de pontos específicos, mas sim geral, para poder facilitar mesmo o acesso à informação”, explica.

Com os recurso que tinham e o apoio da gestão escolar, eles conseguiram executar o experimento e ter bastante êxito de retorno, bem como um resultado satisfatório. “Na prática, ele ajuda a gente dando informações relevantes para os turistas. Então a gente pretende continuar com esse projeto e, inclusive, trabalhar em um novo, que ainda não foi executado, mas que o planejamento já vai seguir a partir de agora. Trata-se de um projeto de alunos dos terceiros anos, bastante ambicioso, mas extremamente viável”, destaca o professor.

Com isso, eles buscam mobilizar vários professores. “Tem uma disciplina nova do novo ensino médio que se chama pós-medio. A gente ensina esses alunos como é a vida deles fora do ensino médio, a vida deles na faculdade. A gente ensina como faz declaração do imposto de renda, um Trabalho de Conclusão de Curso. E esse projeto tem dois objetivos: é um projeto de pesquisa e também de extensão”.

Jeferson Dutra ressalta que os alunos fazem algumas pesquisas na sociedade de Mâncio Lima pra entender alguns pontos importantes. “Existem dúvidas como, por exemplo, se você for picado por uma cobra, o que faria? Alguns não tomam água, mas deve-se tomar água. A gente investiga essas informações importantes, pois ajuda a gente a fazer uma atividade de educação ambiental e poder salvar vidas. Não só isso, mas a gente está focado em cada professor ter uma área de linha de pesquisa, para investigar”.

Confirme o professor, essas investigações geram um produto prático, que são informações sobre a cidade, feitas por alunos. “Nós professores não queremos crédito de nada, a gente quer deixar os alunos como protagonistas de tudo. A gente é apaixonado por ensinar e mostrando essa paixão que temos por nosso trabalho, a gente tem objetivo de inspirar outras escolas do Vale do Juruá, uma região maravilhosa de se explorar. Tem muitas questões ainda a serem explicadas aos alunos e fomentar também essa curiosidade”.

Colaborador Google

A colaboração de Jeferson com o Google iniciou com um projeto que a plataforma tinha há muito tempo, ainda na época do Orkut. “Os colaboradores sempre contribuíram de forma voluntária com seus conhecimentos. O Orkut acabou, mas os fóruns de ajuda dos produtos do Google continuaram e foram ampliados. Me aprofundei nisso e estou até hoje. Sempre que tem algum produto novo, antes do lançamento, a gente testa esses produtos, para ver se há algum problema. Por exemplo, se o Gmail está apresentando algum problema, somos nós que reportamos, enviamos feedbacks para a empresa”.

Em 2014 ele começou a ser convidado para visitar a sede do Google e recusava por medo de avião. “No ano passado (2023) resolvi enfrentar o medo e amei. E agora todos os anos não vou mais faltar nenhuma das nossas reuniões globais, que é onde estão todos os contribuidores do Google no mundo”, comemora.

O grupo utiliza o link https://maps.google.com/ localguides/. É com ele que o grupo mapeia a cidade e o próprio Google Maps anexa às informações ao seu banco de dados.