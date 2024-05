Além do arroz, trigo e produtos lácteos devem ficar mais caros no Acre devido ao colapso no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A enchente histórica no Rio Grande do Sul tem prejudicado a produção agrícola gaúcha e alguns produtos, onde o estado sulista é um forte produtor, devem ter aumento de preço nas prateleiras dos supermercados do Acre.

A Associação dos Supermercados do estado (ASAS) já trabalha com a alta de pelo menos três tipos de produto que devem sofrer reajuste de preços já nos próximos dias. Três categorias de produtos devem aumentar e podem provocar efeito “dominó” e fazer com que outros feitos com a matéria-prima aumentem também.

Conforme a ASAS, o aumento deve atingir as categorias de produtos lácteos, que são aqueles que possuem leite como o principal elemento em sua composição. Pode ser que iogurtes, requeijão e queijos, entre outros produtos derivados do leite, sofram aumento considerável.

Uma outra categoria são os produtos feitos com trigo, já que o Rio Grande do Sul é um grande produtor nacional do grão. O impacto pode provocar aumento no preço do pão, por exemplo.

Por fim, o preço do arroz, já que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção brasileira, também deve ser reajustado. Hoje, a maior parte do arroz que chega ao Acre é produzido no Mato Grosso, mas como a demanda dos estados que compram do Rio Grande do Sul está aumentando, haverá reajuste do produto, que com o feijão, compõe o prato principal da maioria dos acreanos.