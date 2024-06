Life Show desperta interesse chinês para expandir tecnologia de LED no Acre

O intercâmbio fomentado pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), o governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com as missões empresariais no exterior, pode transformar a Life Show Produções e Eventos numa potência em tecnologia de painel de LED. A empresa acreana já é referência há quase 10 anos em som, iluminação e estrutura de pequenos e grandes eventos, mas tem buscado avançar e oferecer ainda mais inovação no segmento.

Conhecida por trabalhar com painéis de led de última geração no Acre, a Life Show detém a maior quantidade de painel de LED em metros lineares no estado. Na última quarta-feira (5), em Rio Branco, recebeu a visita do empresário chinês Andrew Yee, dono da SoStron Limited, que tem 16 anos de atuação e movimenta meio bilhão de dólares por ano com exportações do mesmo ramo em Shenzhen, uma metrópole tecnológica na China.

Durante a última visita da comitiva de empresários acreanos na China, Yee interessou-se pela marca local e resolveu entender pessoalmente como sua fábrica pode investir e atuar no Acre através da Life Show. Antes da vir ao estado, o empresário chinês percorreu parte da América do Sul e Latina, e visitou empresas do ramo em São Paulo. Do Acre, seguiu para o Rio de Janeiro.

Uma possível parceria com a SoStron Limited, fará a Life Show alavancar no cenário de som, luz e imagem no Acre, podendo movimentar quase R$ 2 milhões com um único investimento e utilizar painéis de LED de alta performance, melhorando o trabalho que a empresa já desenvolve, com materiais leves e de tamanhos variados.

O material comercializado pelo investidor chinês é vendido por metro quadrado, um investimento alto em dólar, mas que apresenta a melhor qualidade e tecnologia para atender grandes shows e eventos. Um painel de LED como o dele custa em média 67 mil dólares, uma vez que o metro quadrado é vendido em média por 485 dólares.

“Estive em Lima, no Peru, e vi que o Acre também é uma porta de entrada no Brasil. Quis vir aqui para conhecer e saber se é mais fácil [fazer negócio no Acre], pois já tenho representante em Lima, ou seja, muito mais perto Lima do Acre do que para São Paulo. Vim entender porquê os empresários importam produtos em LED de São Paulo, muito mais caro e muito mais longe”, explicou Yee.

A ideia é que Yee tenha uma pessoa em Lima para poder fazer essa negociação com os empresários acreanos e colocar à disposição, inclusive, para atender documentação, sem que o empreendedor precise se preocupar com a questão de taxação ao entrar no Brasil ou documentação e questões de trâmite entre Peru e Brasil, saindo de Lima para o Acre.

Sobre a Life Show

O proprietário da empresa acreana Life Show, André Negreiros, reconhece a importância e agradece o apoio do Sebrae por levar a marca para conhecer projeções de negócios reais na China. “Ter essa oportunidade de ir lá, de ter essa experiência. Na nossa peregrinação durante todas essas caminhadas que a gente fez na China, foram 15 dias. A gente teve a oportunidade de conhecer Shenzhen, que é uma cidade de tecnologia. Lá foi onde conhecemos o Gênesis, que nos levou para conhecer a fábrica de Yee”.

Segundo Negreiros, um grande diferencial da Life Show é a sede por inovação. ““Começamos em 2016, tínhamos outro nome, a Start Song. Anos depois, após a pandemia, mudamos o nome para Life Show, entendendo o cenário de muita dor e morte. O segmento de eventos traz muita alegria, e adotamos o nome “Show da Vida” para celebrar isso.

Somos uma empresa que tem a maior quantidade de painel de LED em metros lineares, em relação a outras, e estamos sempre buscando inovação. No segmento de eventos, que está em crescimento, mesmo sendo diferente dos grandes centros, o Acre se coloca como protagonista, e a Life Show assume essa responsabilidade de trazer inovação para o estado. De todos os projetos inovadores, a maioria somos pioneiros”, destaca.

A Life Show já atende em todos os municípios acreanos e também no estado do Rondônia. “Recentemente participamos da Rondônia Rural Show, montando estrutura de painel, som e iluminação”, detalha André.

A empresa já existe há quase 10 anos e começou ofertando somente serviço de sonorização e iluminação. Com o tempo, surgiu a necessidade de incluir iluminação, painel de LED, e hoje é referência som, iluminação, painel de LED. “Temos um grande diferencial, que é construir o projeto do evento em formato 3D, para que o cliente possa visualizar com antecedência a estrutura pronta de seu evento, como se fosse a planta de uma casa”.

Hoje, a Life Show elabora projetos que variam de R$ 20, R$ 25 e até R$ 100 mil. “Em todos esses anos, oferecemos tudo que se necessita para eventos, desde pequenas iluminações e sonorização a grandes estruturas para shows, palestras, casamentos, 15 anos”, afirma André.

Para o empresário acreano, a troca de experiências com uma indústria chinesa muda sua visão de mundo. “Visitar a China abriu nossos olhos. A China está à frente em relação ao Brasil e ao Acre. Aprendemos que o chinês não se apega à sua geografia e expande seus negócios. É isso que estamos presenciando e aprendendo. Estamos expandindo, não só em eventos, mas também com tecnologia de painel de LED, que está em crescimento no Brasil e no mundo”.

Um possível investimento do empresário chinês pode dar um retorno de quase R$ 2 milhões à Life Show em uma única ação. O investimento em painel de LED é de aproximadamente R$ 500 mil e o lucro pode ser praticamente o triplo desse valor.

Incentivo do governo estadual

Um dia depois de visitar a sede da Life Show Produções e Eventos, o empresário chinês Andrew Yee se reuniu com representantes do governo do Acre na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seitc). Lá, conheceu os trabalhos que apontam para novas rotas de exportação passando pelo Acre e o impulsionamento do comércio exterior.

Assurbanipal Mesquita, da Seict, esclareceu o novo contexto do cenário logístico internacional, onde o Acre se torna uma viável, econômica e promissora rota de entrada do continente asiático para o Brasil, contribuindo para o desenvolvimento regional com investimentos em produtos de alta tecnologia.

Yee entendeu que o Acre tem potencial para virar ponto estratégico – em termos de localização- para o comércio com o Porto de Chankay, no Peru, que deve ficar pronto ainda em 2024.

“O encontro com o empresário do ramo chinês abordou suas dúvidas sobre o que é necessário para realizar a exportação, começando pelo Acre, que é uma rota tão esperada pelo setor empresarial do estado. Esta visita é fruto dessas relações estabelecidas, e ele veio para conhecer nossa realidade e ambiente de negócios. A nossa estratégia é atrair investidores, chineses, brasileiros ou estrangeiros, para sempre realizar a distribuição externa nessa área”, pontuou Mesquita.

O governo apresentou ainda as vantagens tributárias da região, o apoio ao empresário fornecido pelas instituições empresariais e pelo próprio governo do estado, além dos incentivos. Para o gestor da Seict, o ponto-chave da apresentação foi explicar sobre a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), principal empreendimento para recepcionar empreendedores externos e internalizar seus produtos no Brasil.

“Acredito que a reunião foi esclarecedora. O empresário pode levar esse conhecimento para a diretoria da indústria chinesa para avaliação. Ele está numa posição decisiva sobre onde investir no Brasil, e estamos fazendo todos os esforços para convencê-lo de que o Acre é o melhor lugar, especialmente para produtos de alta tecnologia. Quero destacar a importância da sensibilidade da empresa, que visa não apenas o lucro, mas também contribuir com o desenvolvimento regional. No Acre, com seu contexto socioambiental, essa empresa poderá fazer parte da construção de uma nova história”.

Outro ponto abordado foi a parceria com a empresa acreana Life Show. “A união entre empresários externos e locais traz oportunidades para quem já está empreendendo no estado. Estamos felizes com a visita, que é fruto de um novo contexto que o setor empresarial acreano está vivenciando, buscando mercados e desenvolvimento”, diz Assurbanipal.

Questionado se a partir de agora pretende instalar uma filial da chinesa SoStron Limited na ZPE do Acre, Yee respondeu: “esta é a primeira vez que vejo todas as tecnologias e informações sobre o Acre. Antes eu pensava apenas em Manaus (AM), mas agora conheço mais sobre o Acre, que está perto do Peru. Isso facilita a abertura do mercado brasileiro. O Acre parece a melhor opção agora, especialmente com o novo Porto de Chancay. É mais interessante para nós prospectar uma futura empresa aqui, pois o Acre está estrategicamente localizado para o comércio”, ressalta o investidor.

Por fim, o empresário acreano André Negreiro, da Life Show, destacou o aumento da geração de empregos com a instalação da indústria chinesa no estado. “Com o Acre em desenvolvimento e possuindo desvantagens em relação aos grandes centros, a instalação da empresa dele pode melhorar o desenvolvimento. Isso colocará o estado em destaque nacionalmente e internacionalmente. A importação de produtos que antes vinham da China para o restante do país fará do Acre um protagonista no cenário de importação e exportação, igualando-se a grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Isso potencializa o Acre como um centro de comércio e desenvolvimento, algo essencial atualmente”, concluiu.