Acre teve 687 novas empresas abertas e 367 fechadas durante o mês de maio

Em maio deste ano, foram abertas mais 687 empresas no Acre, das quais 436 foram em Rio Branco, chegando a um total de 3.345 em 2024. Outras 386 empresas encerraram suas atividades neste mês no estado, totalizando 1.861 fechamentos. Os dados são do Mapa de Empresas, divulgado pelo Governo Federal.

O número é um pouco inferior ao registrado em abril, quando 762 empresas foram abertas e 381 fechadas no Acre. Se o comparativo for feito com maio de 2023, o dado é ligeiramente superior. Foram 675 empresas abertas e 361 fechadas nesse mesmo período do ano passado,

Considerando o período de janeiro a abril de 2024, o Acre foi o estado que, proporcionalmente, mais abriu empresas no país. Foram 2.658 novas pessoas jurídicas no primeiro quadrimestre, um crescimento de 5,2% com relação ao mesmo período de 2023, segundo boletim do Mapa de Empresas.

Por outro lado, o número de empresas fechadas no primeiro quadrimestre de 2024 chegou a 1.553, número que, proporcionalmente, põe o Acre entre os quatro estados que mais fecharam empresas no período, com um aumento de 5,7% com relação ao primeiro quadrimestre de 2023.

Em nível nacional, no primeiro quadrimestre de 2024, foram abertas 1.456.958 empresas, o que representa um aumento de 26,5% em relação ao último quadrimestre de 2023 e aumento de 9,2% quando comparado com o primeiro quadrimestre de 2023. Em maio, foram criadas mais 350.364 empresas, totalizando 1.808.248.

No mesmo período, foram fechadas 854.150 empresas, aumento de 24,4% no quantitativo de empresas fechadas se comparado com o último quadrimestre de 2023, além de aumento de 15,5% em relação ao mesmo período em 2023.

Os resultados revelam um saldo positivo de 602.808 empresas abertas, com um número total de 21.738.420 empresas ativas. Em maio foram fechadas mais 218.767 empresas no Brasil, totalizando 1.074.452.