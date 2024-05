De contrato de namoro a climão com a sogra: quem é a namorada de Endrick

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gabriely Miranda, namorada de Endrick, está no centro de uma polêmica com a sogra, Cíntia Ramos, após participação no Conversa com Bial (Globo). Durante o programa, a mãe do jogador opinou sobre o futuro do relacionamento e o momento foi chamado de “Casos de Família” nas redes sociais.

Quem é Gabriely

Anúncios

Ela tem 21 anos e trabalha como modelo e influenciadora. Ao todo, a jovem acumula mais de 756 mil seguidores no Instagram.

Influenciadora é agenciada pela Mega Model Brasil, uma das maiores agências do setor. Ela já posou para diversas marcas de roupas, óculos, joias e artigos esportivos. A agência é conhecida por ajudar a projetar grandes nomes das passarelas e da televisão brasileira, a exemplo de Fernanda Lima, Luana Piovani, Isabella Fiorentino, Izabel Goulart e Isabeli Fontana.

Gabriely e Endrick trocam declarações públicas de amor com frequência. “Você cura todos os dias feridas que nem foi você que causou. Você chegou quando eu não esperava mais nada. Você chegou fazendo com que eu ainda acreditasse no amor. E o amor recíproco, um amor de respeito, um amor de companheirismo, um amor inabalável”, escreveu a jovem, no Instagram.

Modelo compartilha fotos de trabalhos com frequência nas redes sociais. Ensaios fotográficos, publicações pagas e bastidores de campanhas têm espaço garantido no perfil da jovem.

Jovem é palmeirense e, antes mesmo do início do relacionamento, já frequentava os jogos do clube no Allianz Parque. No ano passado, ela acompanhou diversas partidas e mostrou os detalhes nas redes sociais.

Eu sempre comentava nas coisas do Palmeiras, e teve um dia em que ele me seguiu. Eu tinha uma admiração, mas não tinha interesse. Era como fã dele. Aí, ele perguntava: ‘quer ir no jogo?’. Não estava fazendo nada, então aceitei. Eu, meu pai, minha irmã e meu tio fomos várias vezes, mas ainda sem nada, o Endrick nunca tinha dado ideia. Aí a gente começou a conversar e eu falava da minha vida, chorava, comentava de outras pessoas… Era uma amizade real.

Gabriely, no Pod Delas

Influenciadora e Endrick fizeram um contrato de namoro. Os dois revelaram que assinaram o documento em entrevista a um podcast, e o episódio repercutiu. “Existe um contrato. Tem e-mail, RG, assinatura dele, minha assinatura…”, prosseguiu a modelo, que não deu mais detalhes sobre o conteúdo do texto”, explicou a jovem.

Climão na Globo

Gabriely e a sogra, Cíntia Ramos, protagonizaram um momento de desconforto quando Bial questionou Endrick se ele está preparado para se aventurar em Madri (o jogador, ao completar 18 anos, irá reforçar o Real Madrid). O apresentador questionou Gabriely sobre a mudança para a Europa, e a namorada do jogador respondeu: “Não sei… Será? É uma incógnita ainda. Precisamos resolver umas coisas.”

Imediatamente, Cíntia retrucou a nora, dizendo que eles eram muito jovens para casar e que o jogador deveria focar na carreira de atleta. “A gente tem certeza de que ele vai lá e vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid”, desconversou a mãe do jogador, enquanto Gabriely olhava para baixo, constrangida.