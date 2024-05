PM rebate Neto Brito e diz que região da boate é um dos locais onde mais se registra acidentes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Militar do Acre emitiu nota na tarde deste domingo (19) depois que o empresário Neto Britto levantou dúvidas em uma rede social sobre o objetivo de blitzes de trânsito serem realizadas constantemente nas proximidades de seu estabelecimento, a boate Infinity, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

“Na moral, detesto esse tipo de postagem, mais não é a 1ª, não é a 2ª nem a 3ª vez. Eu sou a favor das Blitz, tem que rolar mesmo, para ajudar toda a sociedade, mas poderia ser após a balada né!? Onde sempre é feita, na rotatória, onde todos serão obrigados a passar, AGORA FAZER ANTES DO MEU ESTABELECIMENTO? A 50 METROS DA PORTA? PARECE SER PESSOAL! JÁ CHEGA!”, escreveu Neto Britto.

Em resposta a indagação do empresário, a Polícia Militar do Acre, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, esclareceu que a escolha dos pontos de blitzes são feitos de acordo com análises dos locais de maior incidência de acidente de trânsito, seguindo orientação da Assessoria de Inteligência e Análise Criminal da PMAC e Coordenação de Engenharia e Estatística do DETRAN/AC, sendo a Estrada Dias Martins um dos pontos de grande ocorrência de sinistros em Rio Branco.

Veja a nota completa da PM/AC

A Polícia Militar do Acre, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, informa que o planejamento dos locais de bloqueio, de operações, ações educativas e de blitz, destinados ao policiamento e fiscalização de trânsito, é feito de acordo com análise e apontamento das vias do município de Rio Branco com maior incidência de sinistros de trânsito com e sem vítima.

A definição dos pontos é planejada de acordo com relatórios e planilhas produzidas pela Assessoria de Inteligência e Análise Criminal da PMAC e Coordenação de Engenharia e Estatística do DETRAN/AC.

Todas as nossas ações têm como objetivo a redução dos sinistros de trânsito e, de acordo com a análise, a estrada Dias Martins é uma das vias que, infelizmente, possui uma grande incidência de sinistros.

Nosso objetivo principal é a preservação de vidas no trânsito e é por esse motivo que temos diversas operações de trânsito espalhadas por toda a cidade. Estamos dioturnamente nas ruas e contamos com o apoio de toda a população para que possamos reduzir ainda mais o número de sinistros em nosso estado.