Feijoada solidária no Acre visa arrecadar doações para às vítimas de enchente no RS

O Centro de Tradições Gaúchas do Acre Cel. Plácido de Castro (CTG) promove uma feijoada beneficente neste domingo (19), nas instalações do próprio centro, situado no Segundo Distrito da capital, na Rua Hermínio de Melo, bairro Vila da Amizade. O evento solidário terá início às 12h e deve ocorrer até às 15h.

Mario Gaúcho, um dos organizadores, informou ao ac24horas que o objetivo é arrecadar o maior número possível de doações. As contribuições funcionarão como entrada para a feijoada, enquanto as bebidas estarão à venda. “Quatro, cinco peças, o que for possível, pois deve-se respeitar a condição de cada um. Nosso intuito é auxiliar ao máximo. Quanto mais doações, melhor para nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, disse.

O propósito central do evento é ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que resultaram em mais de 150 mortes. Os gaúchos residentes no Acre já haviam começado uma campanha de arrecadação em 13 de maio, coletando agasalhos, roupas, água e alimentos para os afetados no sul do país.

A campanha ‘SOS Pelo Rio Grande do Sul’, lançada anteriormente, é uma iniciativa conjunta com a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o Sest-Senat e uma emissora de rádio local.