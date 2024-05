‘Domingão com Huck’ será alterado após tragédia no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No próximo domingo (12), data em que se comemora o “Dia das Mães”, o programa “Domingão com Huck” sofrerá alterações em prol da tragédia que está tomando conta do Rio Grande do Sul. A segunda parte do programa dominical será ao vivo e o apresentador pretende fazer uma espécie de “Criança Esperança” para arrecadar doações para a região Sul do país.

O programa que costuma ser gravado às quintas-feiras, teve uma pequena alteração essa semana. Nessa quinta (9), somente a primeira parte do programa foi gravada. Vale lembrar que o “Domingão com Huck”, há poucas semanas, passou a ser dividido em dois blocos, havendo uma pausa das 16h às 18h para a transmissão de jogos de futebol.

De acordo com o portal “Notícias da TV”, a ideia da alteração proposta para esse próximo domingo é mobilizar ainda mais a população para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Ainda segundo o portal, reportagens especiais com gaúchos também serão exibidas no programa dominical. A produção da atração também está se movimentando para trazer personalidades do estado do Sul do país para o programa ao vivo.

Especula-se, nos bastidores, que Luciano Huck pretende fazer arrecadações do público no formato do “Criança Esperança”, mas para que isso ocorra, ainda é preciso acertar alguns detalhes com outros departamentos da Globo. É importante explicar que essa mudança não será recorrente. “Domingão com Huck” ao vivo só acontecerá em ocasiões bastante especiais. Do contrário, a atração continuará sendo gravada previamente. Não é do interesse de Luciano Huck comprometer seus finais de semana, como era feito pelo Fausto Silva.