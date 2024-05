Acre receberá 15 novas vans para ampliar serviços de assistência social

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo federal vai enviar ao estado do Acre o 15 vans novas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, que residem em áreas distantes dos centros de atendimento. A ação é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e foi lançada nesta quarta-feira, 9, em Brasília.

“Beneficiar uma pessoa com deficiência que precisa de transporte é fundamental para a inclusão social e para a garantia de direitos”, afirmou Wellington Dias, ministro do MDS.

Cada veículo possui acessibilidade universal para transportar pessoas com deficiência e idosos para os serviços de acolhimento e Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). As unidades móveis, também serão utilizadas nas visitas domiciliares das equipes do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O custo de cada van foi cerca de R$ 310 mil.