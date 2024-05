Gabigol admite que usou camisa do Corinthians, pede desculpas e diz que quer renovar contrato

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gabigol, atacante do Flamengo, pediu desculpas à torcida rubro-negra depois que vazou nas redes sociais uma foto dele usando a camisa do Corinthians, o que resultou em uma multa de 10% do seu salário e na perda do número 10 do Fla.

“Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando”, disse, em entrevista ao UOL.

Durante uma entrevista, o jogador confirmou que a imagem era verdadeira e revelou que a foto foi tirada em sua casa em um churrasco, durante o período em que esteve afastado devido à questão do doping.

“Eu acho que estava em casa, em um período de folga. A gente estava em um jogo muito importante na Libertadores, que a gente precisava ganhar. Eu também fiquei um período fora por causa da questão do doping. E convidei algumas pessoas que vieram aqui em casa durante esse período, para poder me ajudar, me dar um incentivo, acompanhar alguns treinos meus. Foi o primeiro dia que eu tive um pouco de tranquilidade para poder curtir com eles. A gente estava em uma resenha, um churrasco de amigos, pessoas do Flamengo, amigos meus, pessoal. E aí acabou saindo essa foto que mudou todo o panorama da história”, explicou.

Apesar da polêmica, o jogador expressou o desejo de renovar o contrato, que vence em dezembro, e que não teve a intenção de derespeitar a torcida do Flamengo.

“Eu acho que não muda o cenário. É uma coisa conversada pelos dois lados. Eu nunca gosto de conversar sobre isso, porque pode colocar as minhas palavras de forma errada e criar uma crise que não acho que seja certo. Não gosto quando as pessoas falam, principalmente as que não sabem a verdade. Eu acho que isso vai ser resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo sabe e não é escondido de ninguém que eu quero muito ficar no Flamengo. Não falo isso porque está acontecendo isso agora”, completou.

Na última sexta, 17, o Flamengo comunicou, por meio das redes sociais, que Gabigol não vestirá mais a camisa 10 do clube em competições possíveis de alteração da numeração. A decisão foi divulgada após ter vazado nas redes uma foto de Gabigol usando a roupa do Corinthians.

Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, Gabigol vive momento conturbado com a torcida. Além da polêmica da vez, recentemente, ele passou mais de um mês longe das atividades após receber uma punição de dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping.

A defesa do atacante, porém, obteve efeito suspensivo, e o atleta voltou a entrar em campo pelo Flamengo.