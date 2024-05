Max Verstappen vence GP da Emilia Romagna de Fórmula 1

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

Max Verstappen conseguiu suportar a pressão de Lando Norris, da McLaren, e vencer o Grande Prêmio da Emilia Romagna (Itália) por menos de um segundo neste domingo (19).

O tricampeão mundial de Fórmula 1, da Red Bull, recebeu a bandeira quadriculada apenas 0,725 segundo à frente do homem que o venceu na corrida anterior em Miami (Estados Unidos).

A vitória foi a quinta de Verstappen em sete corridas nesta temporada, a 59ª da sua carreira e a terceira edição consecutiva em Ímola. A corrida do ano passado no circuito italiano foi cancelada devido a fortes inundações.

“Eu não tinha mais aderência. Estava deslizando muito na pista. Vi Lando se aproximando. As últimas 10 voltas foram a toda velocidade”, disse Verstappen, que parecia pronto para outra vitória fácil, mas teve que suar para garantir o resultado.

