Brasil encerra 1ª semana da LNF com aproveitamento perfeito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A seleção brasileira de vôlei encerrou a disputa da primeira semana da Liga das Nações Feminina (LNF) com 100% de aproveitamento. Isto porque derrotou a Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 25/15, 25/19 e 25/19), neste domingo no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Hoje é dia de parabéns! Pra Gabi, aniversariante do dia. E pra seleção feminina, que venceu a Sérvia e fechou a primeira semana com 100% de aproveitamento. Dá seu parabéns aqui 👇#VNLnoRio pic.twitter.com/J2pIRN3Q5C

— Vôlei Brasil (@volei) May 19, 2024



O destaque do Brasil no confronto foi a ponteira Gabi, que somou o total de 15 pontos no dia em que completou 30 anos de idade. Com a campanha perfeita em casa, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ocupa a liderança da classificação da fase preliminar com o total de 12 pontos.

Anúncios

A seleção brasileira volta a entrar em ação na competição apenas no dia 28 de maio, quando mede forças com o Japão em Macau (China) na segunda semana da LNF. Depois o Brasil enfrenta as seleções da Holanda, da Itália e da Tailândia.