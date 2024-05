Advogado Romano Gouveia infarta e se envolve em acidente a caminho do PS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O advogado Romano Gouveia é o homem que estava sofrendo um infarto e se envolveu em um grave acidente de trânsito no início da noite desta quinta-feira, 9, no cruzamento da rua Silvestre Coelho com a Travessa Alexandre Lopes, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Romano estava na sua casa, no bairro Cerâmica, quando começou a passar mal. Rapidamente, ele foi colocado no veículo Corolla cinza, placa OHW-8576, e os familiares seguiram em direção ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Durante o percurso pela Travessa Alexandre Lopes, o condutor do Corolla acabou por desrespeitar a preferencial, resultando em uma colisão com um veículo Chevrolet Agile, de cor cinza e placa NXR-3829, que trafegava pela rua Silvestre Coelho. Em meio ao caos, os envolvidos no acidente prestaram socorro imediato ao Advogado Romano, com um motorista solidário que o levou ao Pronto-Socorro.

Gouveia deu entrada ao hospital em estado de saúde grave e precisou ser entubado. Ele está agora no setor de emergência clínica, onde aguarda para ser encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).