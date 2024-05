A Grande Conquista 2 define os participantes da Mansão; veja os escolhidos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os 20 participantes da Mansão do reality A Grande Conquista 2 foram definidos pelo público. Agora, os jogadores estão livres dos perrengues da Vila e ainda mais perto do prêmio de R$ 1 milhão.

Para entrar na Mansão, o elenco precisou enfrentar restrição de alimentos, zero conforto e todo o caos disponível na Vila. Inicialmente, eles foram divididos em três casas: a Laranja abrigou 47 pessoas e só tinha cinco camas; a Azul contou com 33 moradores e sete camas; e a Verde com 20 vileiros e nove camas.

No decorrer do jogo, ocorreram eliminações, cinco desistências (Cacau Luz, Ana Paula Oliveira, Ana K, Gustavo Mustafe e Gaby Fontenelle) e até uma expulsão (Ricardo Costa).

Conheça o elenco

Anahí (empresária);

Cel (influenciador digital);

João Hadad (ex-Power Couple Brasil e empresário);

Bruno Cardoso (palhaço e apresentador);

Kaio Perroni (assessor do Lucas Souza e oficial do exército);

Dona Geni (mãe da Jaqueline Grohalski);

Brenno Pavarini (ator e personal trainer);

Edlaine Barbosa (modelo);

Cátia Paganote (ex-paquita);

Fernando Sampaio (ator);

MC Mari (cantora);

Vinigram (cantor e filho do Netinho de Paula);

Lizi Gutierrez (ex A Fazenda);

Hideo (cantor, professor de japonês e advogado);

Taty Pink (cantora);

Lucas de Albú (nutricionista e modelo);

Will Rambo (humorista e cantor);

Claudia Baronesa (mãe do MC Gui);

Fellipe Villas (policial militar);

Guipa (jornalista).

Vale lembrar que Anahí, Cel, dona Geni, Bruno Cardoso, João Hadad e Kaio Perroni foram os primeiros conquisteiros a garantir vaga na segunda fase do jogo. O sexteto foi o mais votado pelo público nas três Zonas de Risco anteriores, e o restante da casa acreditava que eles haviam sido eliminados.

Como é a fase da Mansão?

A fase da Mansão conta com 20 jogadores;

A etapa conta com dois donos e um deles irá para a Zona de Risco;

Os donos têm suítes e devem distribuir funções entre os outros moradores;

As Zonas de Risco ocorrem semanalmente;

As votações ocorrem na Cabine de Votação;

Com a Zona de Risco definida, os participantes jogam a Prova da Virada;

O vencedor da Prova da Virada escapa da berlinda e coloca outro conquisteiro em seu lugar;

No decorrer do jogo, os conquisteiros enfrentam provas e dinâmicas;

A etapa também conta com festas;

O vencedor leva o prêmio de R$ 1 milhão.

