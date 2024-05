Vídeo mostra briga entre motoristas após acidente em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na madrugada de terça-feira, 28, um conflito ocorreu em um posto de combustível na Avenida Ceará, em Rio Branco, após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de cor preta.

De acordo com um vídeo divulgado em reportagem da TV 5, um jovem motociclista, cuja identidade não foi revelada, trabalha como motorista de ônibus e estava a caminho de sua residência quando foi atropelado pelo motorista do carro, resultando em sua queda.

Os ocupantes do carro, após a colisão, iniciaram uma discussão que rapidamente evoluiu para uma briga generalizada entre os envolvidos no pátio do posto. A briga intensa terminou com a saída dos ocupantes do veículo do local do incidente. O condutor da motocicleta sofreu escoriações pelo corpo devido ao impacto e à briga.

ASSISTA AO VÍDEO: