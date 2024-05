Bombeiros retornam ao Acre após ajuda no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A equipe do Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) enviada para prestar apoio humanitário às pessoas e animais desabrigados durante a enchente no Rio Grande do Sul (RS), retornou ao estado nesta semana. Ao todo, foram 19 dias em solo gaúcho, com 57 pessoas e 09 animais resgatados.

“Retornamos porque, segundo as Diretrizes de Direito Nacional de Resposta a Desastres, as equipes ficam de sete até dez dias, por questões físicas e psicológicas, ocorrendo geralmente a substituição dessas equipes de salvamento. No caso do Acre, houve apenas a desmobilização” explicou o capitão Marcos Corrêa, comandante do batalhão de Tarauacá.

Anúncios

Segundo dados da Defesa Civil, a chuva que começou em 27 de abril e se estendeu por mais de 10 dias, sobrecarregando as bacias de rios do Estado, deixou cerca de 629,2 mil pessoas desabrigadas, 169 mortas e 44 desaparecidas.

Os bombeiros acreanos enviados ao RS, deram apoio à imprensa no transporte aquático pelas áreas inundadas e também prestaram auxílio à Polícia Federal no transporte das tropas e equipamentos. O grupo que integrou as missões de resgate foi composto pelos especialistas em salvamento aquático, águas rápidas e ambientes colapsados, os terceiros-sargentos Zinho Galvão, Ismael Medeiros e Genilvan de Moura.