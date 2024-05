Rio Acre baixa quase 1 metro em 48 horas e ritmo preocupa Defesa Civil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O nível do Rio Acre na capital acreana atingiu na manhã desta sexta-feira, 10, a cota de 3,85m. O nível é até considerado normal para o período, já que o Acre vive o início do chamado verão amazônico, caracterizado pela diminuição das chuvas.

No entanto, um detalhe tem chamado a atenção da Defesa Civil. O ritmo de queda do nível é que preocupa. Na medição da última quarta-feira, o nível do manancial era de 4,81m. Ou seja, o nível baixou praticamente um metro em apenas 48 horas.

“O Rio Acre está abaixo dos 4 metros no início de maio pode até ser considerado normal para os dias atuais, apesar de que não seria há 10 anos. O que assusta é a velocidade com que o nível desceu: um metro em 48 horas não é comum e nos preocupa”, afirma Cláudio Falcão, diretor de Administração de Desastres da Defesa Civil de Rio Branco.

Falcão explica que, caso a velocidade de descida siga nessa intensidade, é possível que o nível do Rio Acre fique abaixo dos 2 metros antes do esperado, o que prejudica, principalmente, o escoamento da produção ribeirinha.

“Não é normal cair tanto em 48 horas. No ano passado, o rio ficou abaixo dos dois metros no final do mês de junho, como ainda estamos no início de maio, se o nível de descida for mantido, teremos o manancial com dois metros bem antes do que em 2023”, afirma Falcão.

Este ano, a capital acreana enfrentou a segunda maior cheia da sua história, quando o nível do Rio Acre chegou a 17,89m no último mês de março.