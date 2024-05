Brasileia e parceiros entregam mil cestas básicas para atingidos pela alagação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Brasileia, com colaboração do Governo do Estado através da Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e o Sesc Mesa Brasil, realizou uma ação solidária de grande alcance. Mil cestas básicas foram distribuídas as famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pela maior alagação do Rio Acre no município.

A parceria entre os órgãos públicos e a instituição social foi essencial para viabilizar essa iniciativa humanitária, que certamente levará alívio e esperança a muitos lares em meio às dificuldades enfrentadas durante alagação.

A prefeita Fernanda Hassem enfatizou que a entrega das cestas básicas é mais um exemplo de como o compromisso e a união de forças pode fazer a diferença na comunidade, evidenciando a solidariedade e o cuidado mútuo em tempos desafiadores.

Participaram ainda a Secretária de Cidadania e Assistência Social Arlete Amaral e os representantes das instituições participantes.